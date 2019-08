Suomen virallinen kielipoliisi jyrähtää: avovankila ei ole kampus

Suomen virallinen ”kielipoliisi” eli Kotimaisten kielten keskus Kotus, ei suosittele nimeämään rakentumassa olevaa Jyväskylän avovankilaa "kampukseksi".

Kannanotto liittyy keskusteluun, joka alkoi Keskisuomalaisen uutisoitua Rikosseuraamuslaitoksen kutsuvan Laukaasta Jyväskylään siirtyvää avovankilaa kampukseksi. Alue sijaitsee Tourulassa Ramoninkadun varressa.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan kampus tarkoittaa korkeakoulualuetta.

Erityisasiantuntija Ulla Onkamo Kotuksesta ei pidä sanan käyttöä perusmerkityksestä poiketen hyvänä asiana.

– Kampus-sanan käytön laajeneminen on viime vuosien ilmiö. Sillä on alettu viittaamaan myös erityyppisiin toisen asteen oppilaitosten tai peruskoulujen alueisiin. Termiä on myös käytetty esimerkiksi ikäihmisten asuintaloalueesta, Onkamo kertoo.

– Jos ajatellaan, että kampus viittaa näihin kaikkiin erityyppisiin asioihin – jopa avovankilaan – sana menettää informaatioarvoaan. Silloin se oikeastaan viittaisi mihin tahansa tietyn organisaation rakennusten muodostamaan alueeseen.

– Sanan yleiskielinen merkitys on korkeakoulualue, joten voi tulla väärinkäsityksiä, jos sitä aletaan käyttämään tällä tavalla. En suosittelisi tässäkään yhteydessä käyttämään kampus-sanaa, hän jatkaa.

Onkamo tosin muistuttaa, että sanat vakiintuvat ja niiden merkitykset kehittyvät kieliyhteisön käytössä.

– Tässä tilanteessa kuitenkin suosittaisin, että termin ei annettaisi liukua pidemmälle erityyppisiin yhteyksiin. Olisi hyvä, että se viittaisi pelkästään koulutukseen liittyviin kokonaisuuksiin. Sanojen käyttäminen niiden perusmerkityksistä poiketen voi aiheuttaa aika pahojakin väärinkäsityksiä, Onkamo sanoo.

Keskisuomalaisessa kampus-nimitystä on ruotinut aiemmin lehden päätoimittaja Pekka Mervola Nimellä-kirjoituksessaan (19.7.). Hän totesi Jyväskylässä kampuksen vakiintuneen paikannimeksi. Se tarkoittaa Jyväskylän yliopiston aluetta Kauppakadun yläpäässä Seminaarinkadun varressa. Mervolan mukaan avovankilan kutsuminen kampukseksi tuntuu Jyväskylässä loukkaukselta.

Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka uskoo, että Rise Jyväskylän kampus -nimi tulee alan sisäisessä kielenkäytössä vakiintumaan käyttöön, kuten Kuopiossa puhutaan Risekampuksesta. Kuopiossa se tarkoittaa aluetta, jossa toimivat aluekeskus, arviointikeskus, täytäntöönpanoyksikkö, yhdyskuntaseuraamustoimisto sekä suljettu ja avovankila.

– Nykytilanteessa Laukaassa toimii Laukaan avovankila ja Jyväskylässä Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto. Tulevaisuudessa Jyväskylän Tourulassa toimivat Jyväskylän vankila ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto. Kokonaisuuden virallinen nimi päätetään toiminnan alkaessa ensi kesänä, mutta työkielessä tultaneen puhumaan Risen Jyväskylän kampuksesta. En usko tästä aiheutuvan suurempaa väärinymmärryksen vaaraa, vastaa kritiikkiin piakkoin eläkkeelle jäävä pääjohtaja Vesterbacka.

Hän on työssään korostanut, että vankien täytyy saada kuntoutusta ja elämäänsä rikosten tilalle jotain muuta. Tässä keskeistä on monelta vangilta kesken jääneestä koulutuksesta huolehtiminen. Vankeja opiskelee myös korkeakouluissa.

–Viralliseen nimeen Jyväskylässä tultaneen yhdistämään sekä avovankila että yhdyskuntaseuraamustoimisto. Se ilmaise hyvin toimintaa, mutta on raskas ja pitkä, pohtii Vesterbacka.