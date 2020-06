Suomessa 11 uutta koronavirustartuntaa – Husin teho-osastot ovat nyt tyhjiä koronapotilaista

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 11 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Varmistettuja koronavirustapauksia on Suomessa nyt 7 209.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedottaa, että ensimmäisen kerran koko koronavirusepidemian aikana Husin teho-osastoilla ei ole koronaviruspotilaita. Vuodeosastolla oli aamulla vielä 17 potilasta.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronavirukseen liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tiedot tulevat myöhemmin tänään.

Oulussa yhteensä alle sata tartuntaa

Paikkakunnista eniten koronatartuntoja on todettu Helsingissä, missä niitä on löytynyt tähän mennessä yhteensä 2 729. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (886) ja Espoossa (816).

Muista isommista kaupungeista koronavirustartuntoja on löydetty Tampereella 143, Turussa 195, Oulussa 94 sekä Jyväskylässä 108. Pienemmistä kaupungeista Järvenpäässä on todettu 119 koronatartuntaa.