Suomessa 21 uutta koronatartuntaa, ei uusia kuolemantapauksia – Espoossa lähes 160 asetettu karanteeniin, vaasalaisravintoloissa asioineella todettu tartunta

Espoossa noin 160 ihmistä on asetettu karanteeniin koronavirusaltistumisen vuoksi, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Koronavirukselle altistui noin sata ihmistä Etelä-Tapiolan lukiossa ja noin 60 ihmistä Mainingin koulussa.

Tartunnan saaneet henkilöt on asetettu eristykseen. Kaupungin mukaan tartunnat eivät ole peräisin koulusta eivätkä tapaukset liity toisiinsa.

Altistuneet ovat koulun oppilaita ja henkilökuntaa, ja heidät on asetettu kotikaranteeniin. Muilla koulujen tiloissa olleilla ei katsota olevan tartuntariskiä.

Espoon tartuntatautiyksiköstä otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkien koronavirukselle altistuneiden alaikäisten lasten huoltajiin ja täysi-ikäisiin opiskelijoihin. Koulujen muiden oppilaiden huoltajille ja henkilökunnalle kerrotaan tilanteesta Wilmassa.

Tiedotteen mukaan koulujen toiminta jatkuu. Kotikaranteeniin määrätyt oppilaat saavat koululta tarkemman tiedon siitä, miten opetus järjestetään karanteenin aikana.

Turun kaupungin ylläpitämässä Koulukadun päiväkodissa on todettu koronavirustartunta, kertoo Turun kaupunki. Tartunta todettiin eilen.

Vaasalaisissa ravintoloissa asioineella todettu koronavirustartunta

Vaasassa on todettu tänään koronavirustartunta ihmisellä, joka on asioinut useammassa vaasalaisessa ravintolassa. Asiasta tiedottaa Vaasan kaupunki.

Tartunnan saanut on vieraillut 15. elokuuta The Old Irish Pubissa ja Oliver's Innissä 15. elokuuta ja 16. elokuuta välisenä yönä kello 22.30–01 välillä sekä ravintola Jukussa 16. elokuuta kello 12–13 välillä.

Tartunnan saanut on kaupungin mukaan asetettu eristykseen ja hän on kotihoidossa. Terveysviranomaiset ovat olleet yhteydessä suurimpaan osaan tautitapauksen altistamista henkilöistä ja heidät on asetettu karanteeniin.

Kaupunki pyytää samoissa paikoissa asioineita ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita.

21 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 21 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu 132 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 360 kappaletta, kun edeltävän kahden viikon aikana luku oli 228.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 197 kappaletta.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia ei ole raportoitu maanantain jälkeen yhtäkään. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on yhteensä 335. Sairaalahoidossa on viisi potilasta, joista tehohoidossa on yksi.