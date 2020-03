Suomessa 30 uutta koronatartuntaa, eniten tartuntoja Husin alueella

Suomessa on todettu 30 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä Suomessa on tähän mennessä todettu 240 tartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, yhteensä kymmenen.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata Husin alueella. Näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Muissa sairaanhoitopiireissä on yksittäisiä tartuntatapauksia.

Taysin työntekijä sairastunut koronavirukseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä syövänhoidon vastuualueella työskentelevä ravitsemusterapeutti on saanut koronavirustartunnan. Hän oli palannut Itävallasta viime viikonloppuna.

Työntekijä oli ollut alkuviikon oireettomana töissä mutta jäi pois töistä torstaina kesken työpäivän sairaanhoitopiirin henkilökunnan matkustusta koskevan ohjeen tiukennuttua. Oireet alkoivat perjantaina, ja työntekijä on tällä hetkellä eristyksessä kotona.

Sairaanhoitopiirissä on varmuuden vuoksi selvitetty ne henkilöt, joita työntekijä on torstaina tavannut. Heidän joukossaan on yksi potilas ja neljä työntekijää. Heidän kanssaan on sovittu menettelytavoista.

Lääkkeiden kysyntä ennätystasolla koronan takia

Suomen lääkejakelusta pääosin vastaavat lääketukut Oriola ja Tamro kertovat viime päivien aikana vastaanottaneensa ennätysmäärän lääketilauksia apteekeilta.

Tilausmäärät ovat kasvaneet yli 50 prosenttia normaalitasosta. Vastaavia tilausmääriä ei ole Suomen lääkejakelun historiassa aiemmin koettu. Kasvanut kysyntä koskee erityisesti kuume- ja kipulääkkeitä. Suuri kuluttajakysyntä ja apteekkien tilauspiikki tukkuihin ovat aiheuttaneet tilapäisen haasteen lääketoimituksiin tukuista apteekkeihin.

Lääketukut korostavat, että Suomessa ei tällä hetkellä ole pulaa lääkkeistä.