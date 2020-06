Suomessa ei ole todettu yhtäkään uutta koronakuolemaa, tartuntojen määrä kasvoi neljällä

Suomessa ei ole viime vuorokauden aikana todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu maanantaihin mennessä 326. Kuolemantapauksista 269 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella.

Todettuja tartuntoja on nyt Suomessa yhteensä 7 108. Tartuntatapausten määrä kasvoi viimeisimmän vuorokauden aikana neljällä.

Tartunnoista 5 214 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 22 potilasta, mikä on neljä vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä kasvoi kahdella. Tehohoidossa on tällä hetkellä kolme potilasta, kun eilen tehohoidossa oli vain yksi potilas.