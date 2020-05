Suomessa ei tänään uusia koronaan liittyviä kuolemia – uusia tartuntoja varmistui 44

Suomessa ei tänään raportoitu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Eilen kerrottiin kahdesta kuolemasta.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu nyt 6 537 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on noussut eilisestä 44 tartunnalla. Eilen kerrottiin 50 uudesta, varmistetusta tartunnasta.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 118 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Uusista tartunnoista 36 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Tartuntoja on Husin alueella todettu nyt yhteensä 4 729.

Yhdeksällä alueella ei THL:n mukaan ole todettu uusia tapauksia viimeisen seitsemän päivän seurantajakson eli 13.–19. toukokuuta aikana. Nämä ovat Vaasan, Satakunnan, Pohjois-Karjalan, Lapin, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Helsingissä yhteensä yli 2 430 tartuntaa

Valtaosa kaikista varmistetuista tartunnoista on pääkaupunkiseudulla. Kaupungeista eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 431. Torstaihin verrattuna Helsingissä on todettu uusia tartuntoja 12. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Vantaalla (797) ja Espoossa (731). Vantaalla uusia tartuntoja todettiin 7 ja Espoossa 6.

Turussa varmistettuja tartuntoja on 171, Tampereella 140, Järvenpäässä 112 ja Jyväskylässä 102.