Suomessa ei tänäänkään yhtään uutta koronaan liittyvää kuolemaa – uusia tartuntoja vahvistettiin 23

Suomessa on nyt vahvistettu yhteensä 6 964 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilen tartuntoja oli tiedossa 6 941, eli uusia tartuntoja raportoitiin tänään 23. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 322. Suomessa ei lauantainakaan raportoitu yhtään uutta kuolemaa. Lauantai oli toinen päivä putkeen, kun uusia kuolemantapauksia raportoitiin nolla kappaletta.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 39 ihmistä ja tehohoidossa seitsemän ihmistä. Kaikki tehohoidossa olevat ovat Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, kuten myös suurin osa sairaalahoidossa olevista. Sairaala- ja tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on vähentynyt suht tasaisesti huhtikuun alkupuolelta lähtien.

Maanantaina muun muassa ravintolat saivat avata ovensa tietyin reunaehdoin ensimmäistä kertaa noin kahteen kuukauteen. THL:n raportoimat koronaluvut heijastavat tautitilannetta viiveellä. Raportointiviiveiden lisäksi viiveeseen vaikuttaa esimerkiksi taudin itämisaika. THL:n mukaan itämisajaksi tartunnasta ensioireiden alkuun on arvioitu 1–14 päivää, keskimäärin noin 4–5 päivää.

THL:n tilastojen mukaan Keski-Suomen tartuntatapauksien kokonaismäärä on tällä hetkellä 135. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea tartunta on todettu.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti perjantaina, että Keski-Suomen koronavirustilanne on niin rauhallinen, että sairaanhoitopiiri lopettaa toistaiseksi varmistettujen koronavirustartuntojen määrän päivittämisen verkkosivuilleen.

THL:n listaus kertoo, että koronatestejä on tehty Keski-Suomessa yhteensä 5 382.