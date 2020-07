Suomessa ei uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia, uusia tartuntoja yhdeksän – espoolaisessa päiväkodissa 15 karanteeniin virusaltistuksen vuoksi

Suomessa on todettu vuorokauden aikana yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on nyt yhteensä 7 432.

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Kuolemantapauksia on yhteensä 329.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä. Määrä on neljä enemmän kuin keskiviikkona. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi kukaan ei ole tällä hetkellä tehohoidossa.

Suomessa on tehty yhteensä noin 359 400 koronavirustestiä. Viimeisen vuorokauden aikana testejä on tehty noin 5 100. Testauksen kapasiteetti on yli 13 000 testiä päivässä.

THL kertoo, että Suomen asukaslukuun suhteutettuna koronavirustapausten kokonaisilmaantuvuus on 134 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Espoolaisessa päiväkodissa 15 karanteeniin

Espoolaisessa päiväkodissa 15 ihmistä on asetettu karanteeniin koronavirusaltistuksen takia, kertoo Espoon kaupunki. Koronavirustartunnan saanut henkilö on asetettu eristykseen.

Virukselle on Espoon kaupungin mukaan altistunut noin kymmenen päiväkodissa ollutta aikuista ja lasta sekä muutamia heidän lähipiiriinsä kuuluvia.

Koronavirukselle altistuneiden lasten vanhempiin on oltu yhteydessä. Päiväkoti tiedottaa asiasta muille päiväkodissa olleille, jotka eivät ole altistuneet tartunnalle.

Kaupungin mukaan päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti, koska muuta tartuntariskiä ei ole.

Helsinki-Vantaalla alkaa ensi viikolla koronatestaus

Helsinki-Vantaan lentoasemalla alkaa maanantaina koronavirustestaus. Vantaan sosiaali- ja terveystoimi käynnistää terveydenhuollon neuvonta- ja koronatestauspisteen yhteistyössä Huslabin kanssa, kerrotaan Vantaan kaupungin tiedotteessa. Myös Finavia ja muut lentokentän toimijat ovat mukana järjestelyissä.

Terveysneuvontapisteessä annetaan matkustajille neuvontaa, testaustarpeen arviointia sekä sen perusteella tarvittaessa ohjausta koronatestaukseen. Neuvonnassa matkustajille annetaan ohjeet jatkohoidosta sekä siitä, mitä tehdä, jos koronavirustesti on positiivinen.

Kaikkia matkustajia ei testata. Testeihin ohjataan oireiden tai tartuntaepäilyn perusteella.

Koronatestatut matkustajat eivät saa käyttää julkisia kulkuneuvoja lentokentältä poistumiseen, ja heidän tulisi mennä omaehtoiseen 14 vuorokauden karanteeniin.

Toimenpiteet on suunnitellut ja käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä koronaepidemian torjunnan koordinoinnin yhteistyöryhmä.

Lapsi ei tartuta kuten aikuinen

Lieväoireinen koronatartunnan saanut lapsi ei aiheuttanut jatkotartuntoja kuten oireinen aikuinen, käy ilmi THL:n ja Helsingin kaupungin tekemästä selvityksestä. THL ja kaupunki selvittivät kahdessa helsinkiläisessä koulussa todettujen koronatartuntojen altistukset ja jatkotartunnat.

Selvityksen mukaan lieväoireisen lapsen ollessa ensimmäinen tartuttaja jatkotartuntoja ei ollut lainkaan. Aikuisen tapauksessa taas tartuntoja oli 16 prosentilla altistuneista. Lisäksi altistuneiden perheenjäsenistä 42 prosenttia oli saanut tartunnan.

Tilanteet olivat THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikiven mukaan erilaisia iän ja oirekuvan lisäksi altistuksen keston osalta.