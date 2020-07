Suomessa ei yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa – kahdeksan uutta tartuntaa

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Suomessa 328.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on kuusi potilasta. Tehohoidossa heistä on yksi. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä laski yhdellä keskiviikosta, mutta tehohoidossa olevien määrä kasvoi yhdellä.

Suomessa on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo THL. Tartuntoja on yhteensä 7 301.

Uusista tartuntatapauksista viisi todettiin Helsingissä ja kolme Espoossa.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, kaikkiaan 2 754. Vantaalla on todettu 895 ja Espoossa 828 tartuntaa. Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella on todettu 5 342 tartuntaa.

THL:n arvion mukaan koronavirusepidemiatilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen. Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 880 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.