Suomessa kolme uutta koronavirustartuntaa muttei uusia kuolemia – tartunnan saaneiden keski-ikä laskenut epidemian kuluessa

Suomessa on todettu vuorokauden aikana kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomessa on nyt todettu yhteensä 7 265 tartuntaa. Testattuja näytteitä on yhteensä noin 261 400.

Yhtäkään uutta kuolemaa koronavirukseen liittyen ei ole todettu. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 329. Viimeisin kuolemantapaus on raportoitu viime viikon perjantaina.

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoon on viime maanantain jälkeen joutunut yksi uusi potilas. Yhteensä tehohoitopotilaita on kaksi. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronaviruksen takia yhteensä 19 ihmistä.

Ikääntyneiden hoivayksikköjen tautiryppäitä havaittu vähemmän

Tartuntatautirekisterin tietojen mukaan koronatartunnan saaneiden henkilöiden keski-ikä on laskenut epidemian kuluessa. Huhtikuussa tartunnan saaneiden keski-ikä oli 45 vuotta, toukokuussa 41 vuotta ja kesäkuussa 39 vuotta.

Kesäkuussa tapauksia todettiin erityisesti nuorilla ja työikäisillä. Tartunnan saaneiden keski-iän laskua voi THL:n mukaan selittää se, että ikääntyneiden hoivayksikköihin liittyviä tautiryppäitä on havaittu aiempaa vähemmän.

Koronatautitapaukset jakautuvat tällä hetkellä tasaisesti sukupuolten välillä. Naisista tartunnan saaneita on 50,3 prosenttia, miehistä 49,7 prosenttia.

Kesäkuussa 20–29-vuotiailla miehillä tosin todettiin kaksinkertainen määrä tartuntoja samanikäisiin naisiin verrattuna. Työikäisten miesten tartuntojen kasvua saattavat osaltaan selittää rakennustyömailla todetut tautiryppäät.