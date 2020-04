Suomessa koronaan on kuollut 59 ihmistä – tartuntoja varmistettu 3  064

Suomessa on kuollut 59 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä kolmella.

THL kertoi aiemmin tänään, että varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 3 064. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 90 tapauksella.

Koronan takia sairaalahoidossa on 230 ihmistä, joista 74 on tehohoidossa. Osastohoitoa saa 156 ihmistä.

Eilen varmistettuja koronatartuntoja oli todettu Suomessa 2 974. Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa testataan.

Tapauksista 1 924 on todettu Uudellamaalla, ja näistä valtaosa Helsingissä. Helsingissä varmistetusti koronatartunta on todettu 1 075 ihmisellä, Espoossa 300 ihmisellä ja Vantaalla 222 ihmisellä.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 55 tapausta 100 000:ta asukasta kohden.

Toistaiseksi 37 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on 13, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.