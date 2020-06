Suomessa koronavirustartuntoja nyt yli 7100 – 17 uutta todettua tartuntaa

Suomessa on todettu sunnuntaina 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Todettuja tartuntoja on nyt Suomessa yhteensä 7104.

THL:n lauantaina kertoman tiedon mukaan Suomessa on koronaviruksen takia sairaalahoidossa 26 henkilöä. Heistä kaksi on tehohoidossa. Kuolemia on raportoitu yhteensä 325.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa sunnuntain aikana uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemantapauksista sekä sairaalahoidossa olevista koronapotilaista.