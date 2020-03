Suomessa kuusi todettua koronavirustapausta – Noin 130 karanteeniin Helsingissä, mukana koululuokkia ja jalkapallojoukkue valmentajineen

Suomessa on tähän mennessä todettu kuusi todennettua koronavirustartuntaa. Sunnuntaina iltapäivällä todettiin jälleen yksi uusi tautitapaus.

Aiemmin sunnuntaina kerrottiin koronavirukseen sairastuneesta lapsesta. Lapsi on Helsingin Viikin normaalikoulun kuudennen luokan oppilas. Hän kävi lieväoireisena päivän koulussa ja jalkapallojoukkueen harjoituksissa. Tartunnalle altistui päivän aikana noin 130 ihmistä. Pojan luokkatoverit, rinnakkaisluokkia, jalkapallojoukkue ja muita altistuneita asetetaan neljäntoista päivän karanteeniin.

Karanteeniin asetettuja oireettomia henkilöitä ei testata, koska testi näyttää oikean tuloksen vain oireiden alettua tai juuri ennen tätä. Jos oireita ilmenee, heidät ohjataan näytteenottoon.

Helsinkiläisille suunnattu koronavirusneuvonta avataan huomenna.

Sairastuneita on Suomessa tällä hetkellä kuusi. Kaksi sairastunutta suomalaista naista on oleskellut Milanossa, mutta heillä ei ole yhteyttä tai kontaktia toisiinsa. Kolme sairastuneista kuuluu naisten lähipiiriin. Yksi sairastunut on kiinalainen nainen.

– Suomessa on tällä hetkellä tutkittu 90 henkilön koronanäytteet. Tämän lisäksi on tutkittu yli 130 näytteen tulokset liittyen influenssaseurantaan, THL_n ylilläkäri Taneli Puumalainen kertoi sunnuntaina illtakuudelta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoiitopiiri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat tiedotustilaisuudessa Suomen koronavirustilanteesta.