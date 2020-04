Suomessa nyt 149 koronakuolemaa – määrä nousi eilisestä kahdeksalla

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 149, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä kahdeksalla.

Suomen väestöön suhteutettuna maassa on nyt tilastoitu 25 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Sairaalahoidossa on yhteensä 199 potilasta. Heistä osastohoidossa on 136 ja tehohoidossa 63.

THL:n mukaan kuolemantapausten luku ei kata tällä hetkellä kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Toistaiseksi 113 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 57 prosenttia on miehiä ja 43 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Alle 60-vuotiaita kuolleita on viisi, 60–69-vuotiaita on kahdeksan, 70–79-vuotiaita on 24, 80–89-vuotiaita on 47, yli 90-vuotiaita on 29.

Testejä tehty Suomessa nyt liki 69 000

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja nyt 4 129. Suomen väestöön suhteutettuna koronatartuntojen ilmaantuvuus on nyt 74,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suomen koronatartunnoista suuri osa on edelleen Helsingissä. Pääkaupungin varmistettujen tartuntojen luku kipusi nyt 1 523:een. Määrä nousi vuorokaudessa 41:llä.

Pääkaupunkiseudun kaupungeissa ovat myös seuraavaksi suurimmat tartuntamäärät. Espoossa koronatartuntoja on nyt varmistettu yhteensä 414 ja Vantaalla 341. Vantaalla löydettiin päivässä 26 uutta tartuntaa.

Yli sata koronaan sairastunutta on löydetty Suomen muista kaupungeista Tampereelta. Siellä todettuja tapauksia on nyt 106. Jyväskylässä on varmistettu 91, Oulussa 80 ja Kuopiossa 57 tartuntaa.

Pienemmistä kaupungeista Järvenpäässä on kirjattu 69 koronatartuntaa. Muista paikkakunnista esimerkiksi Kiuruvedellä on todettujen tartuntojen määrä 31.

Koronavirustestejä on tehty Suomessa nyt 68 600.