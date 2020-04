Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 40 ihmistä – lisäystä eiliseen kuusi tapausta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt kuollut 40 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleita on nyt kuusi enemmän kuin tiistaina.

Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi 239 ihmistä, joista 82 on tehohoidossa. 157 potilasta on normaalissa osastohoidossa.

Varmistettuja koronavirustartuntoja Suomessa on nyt 2 487.