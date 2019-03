Suomessa on kuvattu väkivaltaista materiaalia lasten hyväksikäytöstä – epäiltyinä viisi "suomalaista, työssäkäyvää miestä"

Suomessa on tuotettu väkivaltaista lasten hyväksikäyttömateriaalia, kertoo keskusrikospoliisi KRP. Sen mukaan hyväksikäyttöä on tallennettu ja tallenteita on jaettu eteenpäin.

KRP:n mukaan epäilty hyväksikäyttö ja materiaalin levittäminen ovat tapahtuneet vuosina 2004–2018. Epäiltyinä on viisi suomalaista miestä.

Uhreja on kuusi. Myös he ovat miespuolisia. KRP:n mukaan nuorimmat uhreista olivat epäiltyjen rikosten aikaan alle kouluikäisiä ja vanhimmat yläkouluikäisiä.

KRP epäilee, että osalle uhreista on annettu metamfetamiinia tekojen aikana.

– Kyse on rinkimäisestä toiminnasta. Voisi puhua jopa järjestäytyneestä rikollisuudesta. Pääepäilty on toiminut useissa tapahtumissa organisoijana ja opastajana ja hankkinut ympärilleen samanhenkisiä ihmisiä näiden asioiden toteuttamiseen, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare.

Epäillyt "eivät erotu meistä muista"

KRP:n mukaan uhreilla oli luottamuksellinen suhde pääepäiltyyn. Uhrien joukossa ei kuitenkaan ole epäiltyjen omia lapsia.

Uhrien suojelemiseksi KRP ei kerro, millä paikkakunnilla epäillyt rikokset ovat tapahtuneet.

– Epäillyt ovat integroituneita yhteiskuntaan. Tarkoitan tällä sitä, että he eivät erotu meistä muista, he ovat työssäkäyviä, Springare sanoo.

Springaren mukaan tutkinta on ollut monimutkainen. Epäillyt olivat muun muassa käyttäneet omissa kanavissaan omaa kieltään, jota varten oli laadittu käsikirja, hän kertoo.

– Rikoksesta epäiltyjä voisi luonnehtia seuraavasti: yksi epäilty päätekijä, kaksi epäiltyä rikoksissa mukana ollutta, yksi epäilty aloittava tekijä ja yksi, jonka epäillään tuoneen materiaalia Suomeen. Esitutkinnan perusteella kaikki epäillyt ovat linkittyneet pääepäiltyyn, joka on hallinnut isoa osaa tapahtumista ja verkostoitunut asiassa laajalle Suomessa ja ulkomailla, Springare sanoo.

Tutkinta ulottunut 17 maahan

Poliisi aloitti tutkinnan vuonna 2017 saatuaan rikosvihjeen ulkomaisten viranomaisten kautta. Tutkinta on ulottunut yhteensä 17 maahan.

Suomessa tuotetun materiaalin lisäksi epäillyt ovat KRP:n mukaan tuoneet Suomeen suuria määriä lasten hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia.

KRP:n mukaan epäillyiltä takavarikoitu aineisto sisältää erityisen raakaa väkivaltaa, jonka uhreina ovat pääasiassa pienet pojat.

– Ulkomailta saadussa materiaalissa on mukana hyvin rankkaa väkivaltaa, jopa lapsen tappamista, Springare kertoo.

Springaren mukaan osa hyväksikäytöstä on kuvattu niin sanottuihin livelähetyksiin, joissa rikosten tekemistä on mahdollista seurata reaaliajassa netin kautta. KRP epäilee, että myös osa suomalaisista uhreista on joutunut livelähetyksiin.

Rikoksia, joista miehiä epäillään, ovat muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus, törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen ja huumausainerikokset.

Springaren mukaan rikosnimikkeissä kyse on hyvin erilaisista teoista. Ne vaihtelevat alastonkuvista törkeään raiskaukseen.

– Hyväksikäytön lievin muoto on ollut se, että on näytetty uhrille aikuispornoa ja pahin, että lasta on raiskattu kymmenen tuntia huumattuna, Springare kertoo.

Esitutkinta on valmis, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.