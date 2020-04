Suomessa on nyt 172 koronakuolemaa, uusia koronatartuntoja 155

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 172, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä peräti 23 tapauksella. Tehohoidossa on 60 potilasta ja sairaalahoidossa 206.

THL:n eilen ilmoittamien lukujen mukaan tiedossa oli yhteensä 149 koronaan kuollutta ihmistä. Se oli kahdeksan enemmän kuin tiistaina.

Aiemmin THL kertoi, että Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja nyt 4 284. Määrä nousi 155 tartunnalla eilisestä. Testattuja näytteitä on nyt yli 71 000.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 77 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusien tartuntojen lukumäärä on nousussa, sillä eilen keskiviikkona uusia tartuntoja ilmoitettiin olleen 115.

Toistaiseksi 119 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 54 prosenttia on miehiä. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Eniten tartuntoja 50 - 59-vuotiailla

Naiset ovat tartunnan saaneista edelleen hienoinen enemmistö: 52,5 prosenttia varmistetun virustartunnan saaneista on naisia.

Ikäryhmässä 50–59-vuotiaat on yhä eniten tartuntoja, kaikkiaan 853. Vähiten tartuntoja on alle yhdeksänvuotiailla (86) ja alle 20-vuotiailla (211). Ikäryhmissä 20–29, 30–39 ja 40–49 on kaikissa noin 700 tartuntaa.

Eniten koronavirustartuntoja on edelleen pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 1 592, Espoossa 441 ja Vantaalla 365 todettua tartuntaa.

Yli sata koronan aiheuttamaan tautiin sairastunutta on löydetty Tampereelta ja Turusta. Jyväskylässä tartuntoja on raportoitu 94 ja Oulussa 80.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Kainuulaisessa hoitokodissa enintään 40 altistunut koronavirusinfektiolle

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon alueella sijaitsevassa hoitokodissa enintään 40 asukasta ja hoitohenkilökuntaan kuuluvaa on altistunut koronavirusinfektiolle, Kainuun sote kertoo.

Hoitokodin tilapäispaikalla olleella kainuulaisella asukkaalla on todettu koronavirustartunta.

Tiedotteen mukaan tartuntareitti on jäljitetty, altistuneet on määrätty karanteeniin ja hoitokodin asukkaiden omaisia informoitu.

Yksityisyyden turvaamiseksi sairastuneen tai hoitokodin tietoja ei kerrota julkisuuteen.