Suomessa on nyt todettu lähes 7 000 koronavirustartuntaa – Keski-Suomessa tilanne on niin rauhallinen, että sairaanhoitopiiri lopetti päivittäisen raportoinnin nettisivuilleen

Suomessa on nyt vahvistettu yhteensä 6 981 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia tartuntoja raportoitiin vuorokauden aikana 17.

Kuluneen viikon aikana koronavirustartuntoja todennettiin Suomessa yhteensä 138. Edellisellä viikolla tartuntoja löydettiin yhteensä 258, eli määrä on vähentynyt viikon aikana 120 tartunnalla.

THL:n mukaan koronaan liittyviä kuolemia raportoitiin viime vuorokauden aikana yksi. Tapaus on viikonlopun aikana ainoa koronaan liittyvä kuolema. Suomessa on koronavirukseen liittyviä kuolemia tällä hetkellä tiedossa 323.

THL:n listauksen mukaan Keski-Suomessa on varmistettuja tautitapauksia kaikkiaan 135. THL:n lukuihin lasketaan kaikki keskisuomalaiset, joilla on todettu tartunta, riippumatta siitä, missä päin Suomea tartunta on todettu.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri lopetti perjantain jälkeen varmistettujen koronavirustartuntojen määrän päivittämisen verkkosivuilleen Keski-Suomen rauhallisen koronavirustilanteen vuoksi.

THL:n listaus kertoo, että koronatestejä on tehty Keski-Suomessa yhteensä 5 430.