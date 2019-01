Raju myräkkä rellestää parhaillaan suuressa osassa Suomea, minkä seurauksena on saatettu rikkoa useita sääennätyksiä. Sähköjä on poikki, ja ajokeli on monin paikoin umpisurkea.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi kertoo, että Hammarland-Märketin mittausasemalla keskituulennopeus on 32,4 metriä sekunnissa ja kovin puuska oli 40,1 metriä sekunnissa. Päivystävän meteorologin mukaan Hammarland-Märketin aseman lukemat voivat olla jonkinlaisia ennätyksiä Suomessa.

Kaikki tuulen nopeudet, jotka ovat yli 32 metriä sekunnissa, ovat hirmumyrskytuulia.

Tuulen nopeus ylitti hirmumyrskylukemat puuskissa myös Mustasaaren, Maalahden ja Kalajoen mittauspaikoilla.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Selkämerellä aallonkorkeus on 7,9 metriä, joka on uusi ennätys. Aiempi ennätys oli 6,5 metriä.

Ajokeli voi olla aamuruuhkan aikaan todella huono

Ajokeli on pääkaupunkiseudulla aamuruuhkan aikaan todennäköisesti todella huono lumisateen takia, varoitetaan Ilmatieteen laitokselta. Näkyvyys voi olla todella heikkoa, sillä lumi on pölisevää pakkaslunta ja tuuli voi olla kovaa.

Liikennevirasto tiedottaa, että maan etelä- ja keskiosassa ajokeli on paikoin huono tai erittäin huono lumisateen ja lumisten tai sohjoisten teiden vuoksi.

Yön aikana lumisade on ollut hyvin sakeaa Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Mitä pidemmälle aamuun mennään, sitä enemmän lumisateet painottuvat maan etelä- ja itäosaan.

Pohjanmaalta lumisateet ovat jo pääosin väistyneet.

Hieman ennen kello yhtä noin 60 000 taloutta oli Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan ilman sähköä. Katkoja oli 120 kunnassa pääosin maan länsi-, keski- ja itäosissa.