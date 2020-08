Suomessa on raportoitu 22 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 7 554.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia ei perjantaina raportoitu. Niitä on kaikkiaan 331.

THL:n mukaan koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on kolme ihmistä, joista kukaan ei ole tehohoidossa.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 504 tartuntaa. Kaupungeista tartuntoja on eniten Helsingissä, missä on todettu 2 815 tartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (927) ja kolmanneksi eniten Espoossa (867).

Turussa on todettu 223 tartuntaa ja Tampereella 142 tartuntaa.

Torstaina THL kertoi 20 uudesta vuorokauden aikana todetusta koronavirustartunnasta.

Tartunnat ovat olleet kahden viimeisen viikon aikana Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n torstaiaamuna pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on lähes tuplaantunut viimeisen seitsemän päivän tarkkailujaksona, kun verrataan edelliseen viikon mittaiseen jaksoon.

Espoolaisessa päiväkodissa ja hoivapalveluyrityksessä ilmennyt koronaa

Espoossa päiväkodissa ja kaupungille kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä on ilmennyt koronavirustartunnat. Tapaukset eivät liity toisiinsa, tiedottaa Espoon kaupunki.

Toinen tartunnan saaneista on ollut kaupungin mukaan päiväkodin tiloissa ja hänet on eristetty. Virukselle on altistunut päiväkodissa kaikkiaan noin 50 ihmistä, joiden joukossa on sekä lapsia että työntekijöitä. He ovat kotikaranteenissa.

Espoon kaupunki kertoo, että koronavirukselle altistuneiden lasten vanhempiin on oltu suoraan yhteydessä. Muille tiedotetaan asiasta muutoin. Espoon kaupunki ei kerro päiväkodin nimeä asianosaisten yksityisyyden suojaan vedoten.

Myös kotihoitopalveluja tarjoavassa hoivayrityksessä sairastunut ihminen on asetettu eristykseen, ja virukselle altistuneet työntekijät ovat kotikaranteenissa. Asiakkaita ei ole selvityksen mukaan altistunut koronalle.

Turku antoi maskisuosituksen joukkoliikenteeseen

Turku suosittelee joukkoliikenteen matkustajille kasvomaskien käyttöä. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessa. Turku on ensimmäinen maskisuosituksen antanut kaupunki Suomessa.

Maskien käyttöä suositellaan koulujen alkaessa, sillä kaupungin mukaan busseissa voi ruuhka-aikoina olla täyttä, eikä turvavälejä ole mahdollista noudattaa.

Tiedotteen mukaan kaupunkilaisten on hankittava maskit itse, mutta kaupunki hankkii maskit niille työntekijöille, joiden toimenkuvaan liittyy kansallinen maskisuositus.

Noin prosentti Suomeen tulijoista osallistunut koronatestiin Helsinki-Vantaalla

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen tulevista yhdestä kahteen prosenttia on osallistunut vapaaehtoiseen koronatestiin kuluneen viikon aikana. Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoo, ettei hänellä ole tietoa yhdestäkään positiivisesta testistä.

Suurin osa testatuista on ulkomaalaisia. Testaukset kohdistetaan erityisesti matkustajiin, jotka tulevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karanteenimaiksi määrittelemistä maista. Näitä matkustajia on päivittäin noin 1 000, kun lentoaseman kautta on saapunut vuorokaudessa noin 5 000 matkustajaa.

Juttua on korjattu kello 12.06. Eilen THL ilmoitti 20 uudesta tartunnasta, ei 22:sta, kuten aiemmin virheellisesti kerroimme.