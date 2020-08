Suomessa on todettu 22 uutta koronavirustartuntaa, tartuntoja nyt kaikkiaan 7 554

Suomessa on raportoitu 22 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 7 554.

Suurin osa tartunnoista on todettu Uudellamaalla, kaikkiaan 5 504 tartuntaa. Kaupungeista tartuntoja on eniten Helsingissä, missä on todettu 2 815 tartuntaa. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (927) ja kolmanneksi eniten Espoossa (867).

Turussa on todettu 223 tartuntaa ja Tampereella 142 tartuntaa.

Torstaina THL kertoi 20 uudesta vuorokauden aikana todetusta koronavirustartunnasta.

Tartunnat ovat olleet kahden viimeisen viikon aikana Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n torstaiaamuna pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

Tartuntojen määrä on lähes tuplaantunut viimeisen seitsemän päivän tarkkailujaksona, kun verrataan edelliseen viikon mittaiseen jaksoon.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja koronavirukseen liittyvien kuolemien määrän myöhemmin iltapäivällä.

Juttua on korjattu kello 12.06. Eilen THL ilmoitti 20 uudesta tartunnasta, ei 22:sta, kuten aiemmin virheellisesti kerroimme.