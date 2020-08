Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa – yhteensä tartuntoja on 7  776

Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 776.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu Suomessa aiempien tietojen mukaan 334. Sairaalahoidossa on aiempien tietojen mukaan viisi ihmistä, joista yksikään ei kuitenkaan ole tehohoidossa.

Eniten tartuntatapauksia on kirjattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettu yhteensä 5 635 tapausta. Kaupungeista eniten tapauksia on Helsingissä (2 878), Vantaalla (937) ja Espoossa (911) sekä Turussa (256).

Tartuntoja on todettu maassa viimeisen seitsemän vuorokauden aikana keskimäärin hieman yli 14 per vuorokausi.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Parasetamolin ja deksametasonin myyntiä ja kulutusta rajoitetaan

Parasetamolia ja deksametasonia sisältävien lääkkeiden myyntiä ja kulutusta rajoitetaan, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rajoituspäätöksillä pyritään turvaamaan lääkevalmisteiden saatavuus koronapandemian jatkuessa ja varautumaan mahdolliseen lääkeaineiden kysynnän globaaliin kasvuun.

Lääkemääräystä edellyttäviä lääkevalmisteita saa yhdellä ostokerralla myydä enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Parasetamolia sisältävien itsehoitolääkkeiden kertaoston määrä rajoitetaan suurimpaan hyväksyttyyn itsehoitopakkauksen lääkemäärään.

Rajoitustoimilla voidaan varmistaa lääkkeiden yhdenvertainen saatavuus ja riittävyys koko Suomessa.

Parasetamoli on laajasti käytetty kipu- ja kuumelääke. Deksametasoni on vain reseptillä myytävä lääke, ja sitä käytetään esimerkiksi rauhoittamaan tulehdusta.

Rajoitukset ovat voimassa tämän viikon tiistaista tammikuun puoleen väliin asti.