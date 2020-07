Suomessa on todettu 7 296 koronavirustartuntaa ja 328 koronavirukseen liittyvää kuolemaa – luvut pienenivät tilastointitavan muuttumisen ja kuolinsyiden tarkentumisen vuoksi

Suomessa on nyt varmistettu yhteensä 7 296 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Luku on pienempi kuin eilen, mikä johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Nyt yhdistämisen aikaväli muutetaan vuodeksi. Muutoksen vuoksi koronatapauksien määrä vähenee 20:llä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä vähenee 8 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä 12 tapausta.

Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Sen sijaan koronaan liittyvien kuolemien määrä on vähentynyt maanantaista yhdellä, sillä THL:n mukaan kuolinsyyt ovat tarkentuneet.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 328 kappaletta. Sairaalahoidossa on koronan takia seitsemän ihmistä, tehohoidossa ei yhtään.

Virustestauksen kapasiteetti on tällä hetkellä THL:n mukaan yli 13 000 testiä päivässä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 880, eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.