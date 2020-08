Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu nyt 8 049.

Uusista tartuntatapauksista kaksi on todettu Helsingissä, yksi Vantaalla, yksi Kirkkonummella, yksi Kuhmossa, yksi Kurikassa ja yksi Lappeenrannassa.

Kaikista tartunnoista suurin osa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella, kaikkiaan 5 816. Kaupungeista eniten tartuntoja on Helsingissä, missä on todettu 2 944 tartuntaa.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on Espoossa, jossa on todettu 967 tartuntaa ja Vantaalla, jossa tartuntoja on vahvistettu 963 kappaletta.

Turussa on todettu 291 tartuntaa ja Tampereella 150 tartuntaa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu tähän mennessä 335. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.