Suomessa on varmistettu 7  296 koronavirustartuntaa

Suomessa on nyt varmistettu yhteensä 7 296 koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Luku on pienempi kuin eilen, mikä johtuu THL:n muuttuneesta tilastointitavasta.

Koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on tähän asti ollut kolme kuukautta. Jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Nyt yhdistämisen aikaväli muutetaan vuodeksi. Muutoksen vuoksi koronatapauksien määrä vähenee 20:llä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä vähenee 8 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä 12 tapausta.