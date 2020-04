Suomessa on varmistettuja koronavirustartuntoja nyt 3 783, yli sata tapausta lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on nyt 3 783 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia varmistettuja tartuntoja on 102.

Tartunnan saaneista naisia on yli puolet, 52,1 prosenttia. Eniten tartuntoja on 50–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa on 773 tartunnan saanutta. Toiseksi eniten tartuntoja on 40–49-vuotiaissa, 647.

Kunnittain eniten todettuja tartuntoja on Helsingissä, jossa varmistettuja tartunnan saaneita on 1 399. Muista pääkaupunkiseudun isoista kaupungeista Espoossa tartuntoja on 375 ja Vantaalla 280. Yli sadan tartunnan kaupunkeja Suomessa ovat myös maakuntakeskukset Tampere, 102, ja Turku, 101.

THL kertoi eilen lauantaina, että Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 90 ihmistä. THL:n mukaan kuolleiden luku ei kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

THL:n eilen kertomien lukujen mukaan tehohoidossa oli 70 potilasta. THL kertoo myöhemmin sunnuntaina päivitettyjä lukuja kuolemantapauksista ja tehohoidossa olevista.