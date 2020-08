Suomessa raportoitu yhdeksän uutta koronatartuntaa – Kainuun koronatartuntaryppäässä todettu kaksi uutta tartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 086.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 334, mikä on 48 enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla.

THL:n Solitalta tilaama Koronavilkku-sovellus tuli tänään aamupäivällä ladattavaksi sovelluskauppoihin. Sovelluksen tarkoitus on havaita mahdolliset altistumiset hyödyntämällä puhelinten bluetooth-yhteyttä.

THL kertoo myöhemmin tänään viruksen takia sairaalahoidossa olevien määrän sekä mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.

Kainuun tartuntaryppäässä tartunnan saaneet alle 30-vuotiaita, kaikki liittyvät ketju na toisiinsa

Kainuussa todettujen koronatartuntojen määrä on kasvanut maanantaina kahdella tartunnalla eilisestä. Tartuntoja on todettu yhteensä 16. Altistuneita arvioidaan tällä hetkellä olevan yhteensä 150–160.

Kainuun soten pandemiapäällikkönä työskentelevä Olli-Pekka Koukkari kertoo, että alueen koronavirusvyyhtiä on selvitetty koko viikonlopun yli.

– Perjantaiaamusta saakka, kun kaikki alkoi valjeta, olemme aamusta iltaan selvittäneet tilannetta. Öisin emme ole soitelleet ihmisille, vaikka töissä työntekijöitämme onkin ollut.

Tartunnan saaneista 15 on Kuhmosta ja yksi Kajaanista. Kaikki tartunnan saaneet ovat aikuisia ja heidän keski-ikänsä on alle 30 vuotta. Altistumisia on todettu myös Sotkamossa, ja niitä saatetaan vielä havaita muuallakin Kainuussa. Uusia tautitapauksia ja altistuneita odotetaan löytyvän lisää tällä viikolla.

Kainuun koronavirustartunnat tulevat kaikki samasta ketjusta, eikä siitä erillisiä tartuntoja ole todettu.

– Emme ole todenneet tartuntoja, joiden alkuperä olisi epäselvä. Kaikki tartunnan saaneet liittyvät toisiinsa samaksi ketjuksi, Koukkari ynnää.

Ketjun yhtenäisyys pohjautuu tartunnan saaneiden antamiin tietoihin.

– Altistuneeksi toteaminen perustuu tartunnan saaneen haastatteluun ja sen perusteella saatavaan listaan ihmisistä sekä tämän listan ihmisten haastatteluihin. Kaikki liittyvät tässä toisiinsa.

Yhtään ihmistä ei ole sairaalahoidossa koronavirustartunnan vuoksi.

KSML: Jyväskylässä jopa kaksisataa joutumassa karanteeniin

Jyväskylässä on todettu maanantaina kahdeksan uutta koronatartuntaa, kertoo Keskisuomalainen.

Tartuntojen vuoksi jopa kaksisataa ihmistä aiotaan asettaa karanteeniin joukkoaltistumisen vuoksi. Tartuntojen syynä ovat yksityisten ihmisten järjestämät tapahtumat, joissa on tapahtunut joukkoaltistumisia.

Lehden tietojen mukaan osa altistuneista on jo asetettu karanteeniin, mutta kaikkia ei ole vielä tavoitettu.