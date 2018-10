Suomessa sattuu sata vesivahinkoa päivässä – niihin varautumisessa on monella petrattavaa, paljastaa tuore kyselytutkimus

Kaksi kolmesta omakotiasukkaasta varautuu vesivahinkoihin, mutta uutta tekniikkaa siinä hyödyntää harva. Tulos selviää hanavalmistaja Grohen Kantar TNS:llä teettämästä, huomenna julkaistavasta kyselytutkimuksesta.

Yleisimmät tavat varautua vesivahinkojen ehkäisyyn ovat vesihanan sulkeminen (74 prosenttia varautuneista), vakuutus (71 prosenttia) ja vuotokaukalo (54 prosenttia). Sen sijaan esimerkiksi vuodoista varoittavan vuotovahdin on hankkinut vain noin joka viides.

Grohen Suomen-maajohtaja Tero Kemppainen yllättyi, miten suuri osa luottaa hanan sulkemisen ja vakuutuksen riittävän.

– Varmaan tulee vesivahinko, jos hanaa ei sulje. Mutta en usko, että sadasta päivittäisestä vesivahingosta monikaan johtuu siitä, että vesihana olisi jäänyt auki.

Suomessa sattuu Finanssialan tilaston mukaan sata vesivahinkoa päivässä.

Kemppainen huomauttaa, että vakuutuskaan ei ehkäise vahinkoja eikä tuo takaisin kosteusvaurion takia menetettyä terveyttä tai tuhoutuneita esineitä, joilla on tunnearvoa. Hänestä tutkimus kertoo siitä, että tietoa vahinkojen ehkäisystä puuttuu. Hän ja Grohen Euroopan-myyntijohtaja Jonas Brennwald vierittävät vastuuta omalle alalleen.

– Alalla tehdään paljon innovaatioita, mutta tieto niistä ei mene kuluttajalle asti eikä hän siksi ole tietoinen, mitä on saatavilla, Brennwald sanoo.

Hänen mukaansa Grohe teetti kyselyn, koska on tuomassa Suomen markkinoille oman älykkään vuotovahtinsa.

Moni vahinko olisi ehkäistävissä

Kyselyn mukaan alle puolet omakotitalon asukkaista on huolissaan vesivahingon mahdollisuudesta paljon (2 prosenttia) tai jonkin verran (44 prosenttia). Loppuja ei huolestuta joko lainkaan tai juurikaan.

– Kyllä ihmiset aika huonosti varautuvat. Ilmeisesti yleinen trendi on, ettei kauheasti mietitä, että jotain voisi tapahtua, arvioi johtava hankepäällikkö Martti Latva Vesi-Instituutti Wanderista, joka on osa Satakunnan ammattikorkeakoulua.

Hän kommentoi yleisellä tasolla, ei kyselyn tuloksia.

– Ennakoinnilla olisi merkittävä vaikutus vesivahinkojen määrään eli sillä, että korjattaisiin ajoissa, sanoo Omakotiliiton talous- ja kehittämispäällikkö Katja Keränen.

Keränen huomauttaa, että viimeistään kiinteistössä jo sattuneen vesivahingon pitäisi herättää putkien saneeraustarpeeseen.

Vesivahinkojen ehkäisyä hankaloittaa se, että varsinkin iäkkäissä taloissa putket on usein piilotettu talon rakenteisiin. Omakotiliitto herätteleekin talonomistajia ennakoivaan elinkaariajatteluun eli uusimaan putkistoja niiden iän mukaan.

Putkiston korkean iän lisäksi iso riskitekijä on jäätyminen.

– Myös tähän liittyy ennakointi: että tunnistettaisiin omaan kiinteistöön liittyvät riskit. Nekin ovat enimmäkseen estettävissä, Keränen toteaa.

Vahdin saa älypuhelimen hinnalla

Yksi tärkeä työkalu vuotojen ehkäisyssä on vesimittari.

– Kotitalouden olisi tosi tärkeä seurata omaa vedenkulutustaan säännöllisesti, sanoo Katja Keränen.

Tarkkailun voi myös ulkoistaa älykkäälle vuotovahdille, joka oppii asukkaiden vedenkäyttötavat ja hälyttää poikkeamista. Nykyaikainen vahti havaitsee jopa tihkuvuodot ja joko katkaisee veden automaattisesti tai ilmoittaa asiasta asukkaalle.

– Se on tällä hetkellä ainoa, joka varmasti toimii, sanoo Martti Latva.

Hän pitää älyvuotovahtia hyvänä investointina erityisesti talossa, jossa on vanhat putket. Vuotovahti on investointina suunnilleen samaa luokkaa kuin kalliimman hintaluokan älypuhelimet.

Vastaajina omakotiasujat

Kyselytutkimuksella selvitettiin omakotiasujien näkemyksiä vesivuotoihin varautumisesta.

Tutkimuksen tilasi kylpyhuone- ja keittiökalusteita valmistava Grohe. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Tutkimukseen vastasi 504 omakotitalossa asuvaa mannersuomalaista, iältään 15–74-vuotiaita.

He vastasivat kyselyyn 21.–26. syyskuuta Gallup Forumissa, joka on Kantar TNS:n internetiä hyödyntävä vastaajapaneeli.

Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 4,5 prosenttiyksikköä.

Kyselyyn osallistuneista valtaosan (64 prosenttia) kodissa ei ollut sattunut yhtään vesivahinkoa. Yksi vesivahinko oli sattunut 28 prosentille ja useita vesivahinkoja 6 prosentille.

Niitä, joiden kodissa oli sattunut useampi kuin yksi vesivahinko, vesivahinkojen mahdollisuus huoletti hieman enemmän kuin muita ryhmiä.

Astianpesukone yleisin syyllinen

Kun talossa syntyy vesivahinko, tavallisin syyllinen on astianpesukone, kertoo Vahinkopartio Oy:n asentaja Henri Nyfors.

– Yleensä joko tulo- tai poistoputki vuotaa. Se on esimerkiksi hangannut kaapin reunaa vasten ja päässyt heilumaan. Toki on myös asennusvirheitä.

Tällä hetkellä työn alla olevan kodin tarina on harvinaisempi: pakkanen pääsi puraisemaan putkistoa niin, että vesimittarin lasi hajosi. Tämä avasi vedelle tien ulos. Vettä ehti tulvia espoolaisen omakotitalon sisään kuution verran ennen kuin vuoto saatiin tukittua.

– Asukas oli ollut reissussa. Naapurit olivat huomanneet, että talosta valui vettä tielle, ja ottaneet yhteyttä asukkaisiin, kertoo Nyfors.

Vesi ehti tuhota irtaimistoa, joka oli ollut varastoituna entisen makuuhuoneen lattialle. Myös parketti oli mennyttä.

Rakenteet piti purkaa lattiasta 60 senttimetrin korkeudelle asti.

Sen jälkeen tilaa kuivateltiin viitisen viikkoa. Nyt Nyfors rakentaa alastomiksi riisuttuja makuu- ja kylpyhuonetta uudelleen, mihin menee aikaa kuukauden verran.

Saneeraaja tarkkailee omaa kotiaan

Työ vahinkosaneeraajana on tehnyt Henri Nyforsista huolellisen oman kotinsa tarkkailijan.

Kylpyhuoneessa hän kiinnittää huomiota muun muassa lattiakaivojen kuntoon ja tarkastelee, näkyykö liitoksissa mitään epäilyttävää.

Erityisesti Nyfors pitää silmällä astianpesukonetta. Hän katsoo ja tunnustelee, onko jossain esimerkiksi tippoja väärissä paikoissa. Silloin tällöin Nyfors vetää astianpesukoneen tarkastusta varten pois kaappien alta.

– On tosi tärkeää, että astianpesukoneen alla on vuotosuoja. On paljon astianpesukoneita, joiden alla ei ole ollut vuotokaukaloa, ja kone on saattanut puolikin vuotta tiputella, eikä mitään ole tullut näkyviin. Vesi on mennyt suoraan seiniin ja lattiaan. Vuoto on saattanut levitä betonin alla. Siinä puhutaan jo satojentuhansien eurojen kustannuksista.

Jos vuoto havaitaan heti, remontiksi saattaa riittää lattian kuivumisen tarkkailu.