Suomessa tietoon 30 uutta koronatartuntaa, eniten tartuntoja Husin alueella

Suomessa on tullut tietoon 30 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä Suomessa on tähän mennessä todettu 240 tartuntaa.

Eniten uusia tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, yhteensä 22. Husin lukuihin on laskettu myös ne 12 tartuntaa, joista kerrottiin jo eilen. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia löytyi kaksi. Muut sairastuneet ovat eri sairaanhoitopiireissä.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata Husin eikä muutamien muidenkaan sairaanhoitopiirien alueella. Näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Taysin työntekijä sairastui

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä syövänhoidon vastuualueella työskentelevä ravitsemusterapeutti on saanut koronavirustartunnan. Hän oli palannut Itävallasta viime viikonloppuna.

Työntekijä oli ollut alkuviikon oireettomana töissä mutta jäi pois töistä torstaina kesken työpäivän sairaanhoitopiirin henkilökunnan matkustusta koskevan ohjeen tiukennuttua. Oireet alkoivat perjantaina, ja työntekijä on tällä hetkellä eristyksessä kotona.

Sairaanhoitopiirissä on varmuuden vuoksi selvitetty ne henkilöt, joita työntekijä on torstaina tavannut. Heidän joukossaan on yksi potilas ja neljä työntekijää. Heidän kanssaan on sovittu menettelytavoista.

Lääkkeiden kysyntä ennätystasolla

Suomen lääkejakelusta pääosin vastaavat lääketukut Oriola ja Tamro kertovat viime päivien aikana vastaanottaneensa ennätysmäärän lääketilauksia apteekeilta.

Tilausmäärät ovat kasvaneet yli 50 prosenttia normaalitasosta. Vastaavia tilausmääriä ei ole Suomen lääkejakelun historiassa aiemmin koettu. Kasvanut kysyntä koskee erityisesti kuume- ja kipulääkkeitä. Suuri kuluttajakysyntä ja apteekkien tilauspiikki tukkuihin ovat aiheuttaneet tilapäisen haasteen lääketoimituksiin tukuista apteekkeihin.

Lääketukut korostavat, että Suomessa ei tällä hetkellä ole pulaa lääkkeistä.

Terveystalo tekee koronavirustestejä useissa suurissa kaupungeissa

Terveystalo on sopinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa koronavirustestauksen aloittamisesta Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Terveystalo aloittaa testit huomisesta alkaen erillisissä testauspisteissä toimipaikkojensa yhteydessä.

Testiin pääsee etälääkärin vastaanoton kautta lähetteellä.

Huittinen panee peruskoululaiset ja lukiolaiset etäopetukseen huomisesta alkaen

Satakunnassa Huittisten koulut siirtyvät huomisesta alkaen etäopetukseen, kaupunki tiedottaa. Järjestely koskee kaikkia perusopetusten kouluja ja Lauttakylän lukiota. Etäopetus jatkuu kaupungin tiedotteen mukaan alustavasti kaksi viikkoa ja tarvittaessa vieläkin pidempään.

Kaupunki on tiedottanut asiasta huoltajille tänään.

Oppilaita oli jo aiemmin ohjeistettu viemään kaikki oppimateriaalit mukanaan kotiin.

Uutissuomalainen: Hus rajaa pelastusyksiköiden hälytyksiä koronaviruksen takia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ensihoito-organisaatiosta on ohjeistettu, että hätäkeskus rajoittaa tehtävien välittämistä pelastuslaitosten pelastusyksiköille toistaiseksi koronaviruksen takia, kertoo Uutissuomalainen.

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan pelastuslaitosten pelastusyksiköitä lähetetään vain elvytystehtäviin ja lääkärihelikopteritehtäviin sekä muihin tehtäviin kenttäjohtajan harkinnan mukaan.

– Iso viesti kansalaisille on se, että ensihoitopalvelu toimii kuten ennenkin, mutta paloautot liikkuvat vähemmän. Tällä turvataan se, että ne pystyvät huolehtimaan omista pelastustehtävistä, Mäkijärvi sanoo.

Ohjeistus on Uutissuomalaisen mukaan päivätty 15. maaliskuuta eli sunnuntaille.

Myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tiedotti sunnuntaina varautuneensa siihen, että pelastuslaitoksen henkilöstöä voi sairastua.

– Olemme varautuneet siihen, että noin kolmasosa pelastuslaitoksen henkilöstöstä voi sairastua koronaan ja, siksi olemme kartoittaneet lisähenkilöstön tarpeen. Samaan aikaan, kun henkilöstöä on sairastumisten vuoksi käytettävissä normaalia vähemmän, myös ensihoitotehtävien määrä voi epidemian vuoksi kasvaa, kertoi pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Pohjois-Karjalassa pelastuslaitos kertoo rajoittavansa nyt kaikkea ei-välttämätöntä toimintaa ja keskittyvänsä pelastus- ja ensihoitoon sekä koronaviruksen ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen.

Korjattu kello 18.05. Uutissuomalainen korjasi uutistaan: Hätäkeskuksia ohjeistettu rajoittamaan tehtävien välittämistä pelastusyksiköille, ei ensihoitoyksiköille.