Suomessa todettu 30 uutta koronatartuntaa – KSML: Lääkärillä koronatartunta Kinnulassa

Suomessa on raportoitu tänään 30 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 371 tartuntaa, mikä on 35 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 214, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 157.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Sairaalahoidossa oli perjantain tietojen mukaan 14 ihmistä, joista yksi tehohoidossa.

Pirkanmaalla on löytynyt neljä uutta koronatartuntaa Fimlabin eilen tutkimista näytteistä. Tampereen yliopistollisen sairaalan mukaan kaksi tartunnoista liittyy opiskelijoilla aiemmin todettuun tartuntaketjuun. Yksi tartunnoista on saatu todennäköisesti ulkomailta.

Keski-Suomessa 1 600 asukkaan Kinnulassa koronatapaus

Keski-Suomen Kinnulassa paikkakuntalaisella lääkärillä on todettu koronavirustartunta, kertoo Keskisuomalainen.

Lehden mukaan tartunnan saaneen läheinen oli ollut perjantaina töissä paikallisessa ravintolassa, joka sulki ovensa lauantaina tilanteen vuoksi.

Myös huoltamoravintola Kinnulan Parlamentti kertoo Facebookissa olevansa ainakin tänään suljettuna esiin tulleen tartuntaketjun vuoksi.

Kinnulan kunta kertoo verkkosivuillaan, että tartuntaketjua selvitellään. Noin 1 600 asukkaan Kinnula sijaitsee Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa. Kunnan terveyspalvelut tuottaa Terveystalo .

Kuhmon koronatilanne helpottamassa

Kuhmossa koronavirustilanne on helpottamassa elokuun lopun tartuntaryppään jäljiltä, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Kainuun soten mukaan tämän viikonlopun aikana saaduissa testituloksissa ei ole löytynyt uusia koronatartuntoja. Karanteenissa on yhä noin 200 ihmistä.

Kuhmossa viime viikon perjantaina ilmenneestä korona-altistumisesta on toistaiseksi löytynyt 25 koronatartuntaa. Tartunnoista 23 todettiin Kuhmossa, yksi Sotkamossa ja yksi Kajaanissa.

Lähiviikkoina on mahdollisesti odotettavissa joitakin samaan ryppääseen liittyviä yksittäisiä tartuntoja, mutta varsinainen epidemia on toistaiseksi ohi, kuntayhtymä sanoo.

Kainuun sote purkaa huomenna vierailukiellot vanhustenhoidon hoitokodeissa ja hoivayksiköissä Kuhmoa lukuun ottamatta.

Kuhmon kaupunki alkaa purkaa sulkutoimiaan porrastetusti ensi viikon aikana. Kuhmo oli pitänyt kiinni viime maanantaista lähtien muun muassa kirjaston lukusalin, nuorisotilan sekä uimahallin ja kuntosalit.

Kuhmon kaupunginjohtajan Tytti Määtän mukaan palveluja avataan hallitusti niin, että lasten ryhmätoiminnot voidaan aloittaa huomenna maanantaina.

Kasvomaskisuositus on yhä voimassa koko Kainuussa.