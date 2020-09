Suomessa todettu 36 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on todettu 36 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 389 tartuntaa, mikä on 52 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 241, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 148.

Sairaalahoidossa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantain tietojen mukaan Suomessa on todettu yhteensä 335 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Pirkanmaalla kuusi uutta tartuntaa, ainankin kolme liittyy yliopiston tartuntaketjuun

Pirkanmaalla on todettu viimeisen vuorokauden aikana kuusi uutta koronatartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä.

Tartunnoista kolme liittyy Tampereen yliopiston opiskelijoiden tartuntaketjuun, kaksi tartunnan saaneista taas on altistunut muualla Suomessa. Taysin mukaan yhden tartunnan lähdettä yhä selvitellään.

Tampereen yliopistossa paljastui viime viikolla laaja tartuntaketju keskustakampuksen opiskelijoilla. Tartunnat eivät ole tapahtuneet yliopiston tiloissa, vaan tiettävästi opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumassa.

Päijät-Hämeessä ennätysmäärä koronatartuntoja yhden päivän aikana

Päijät-Hämeessä on todettu kaikkiaan 11 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan kyseessä on tähän saakka suurin määrä yhden päivän aikana alueella vahvistuneita tartuntoja.

Tartunnoista osa liittyy ketjuun, jossa koronaviruksen saanut oli vieraillut kahdessa lahtelaisravintolassa. Sunnuntain aikana varmistui myös kolme koronavirustartuntaa koulussa, yksi oppilaalla Renkomäen koulussa Lahdessa sekä yksi koulun työntekijällä Lahdessa Möysän koulussa ja Hollolassa Heinsuon koulussa. Kaikissa kolmessa koulussa on asetettu oppilaita ja henkilökuntaa karanteeniin ja siirrytään altistumisten vuoksi osittaiseen etätyöskentelyyn.