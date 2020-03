Suomessa todettu jo yli sata koronavirustartuntaa – 50 uutta tartuntaa havaittiin päivässä

Suomessa on todettu 50 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kaikkiaan Suomessa on nyt todettu yhteensä 109 tartuntaa.

Uusista tartunnoista 18 todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja 17 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Muut tartunnat ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (Hus) koronavirukseen sairastui sairaalan sydänkirurgi. Hän oli matkaillut Itävallassa. Kirurgi tuli maanantaina töihin itsensä terveeksi tuntien, mutta sai myöhemmin hengitystieinfektion oireita. Tiistaina hän oli jo poissa töistä.

Tirolia ei vielä sunnuntaina ollut luokiteltu epidemia-alueeksi.

– Lääkäri testattiin tiistaina. Altistuneet henkilökunnan jäsenet eivät hoida enää potilaita, vaan ovat karanteenissa tai eristyksissä, kertoi infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Lääkäri altisti kymmeniä

Lääkärin lähikontaktit on käyty lävitse, ja niitä on 28. Heistä 15 on lääkäreitä ja 13 hoitajia. Lääkäri on ollut tekemisissä neljän potilaan kanssa. Mahdollisesti myös kaksi omaista on voinut altistua. Lääkäri on ollut leikkaussalityössä, eikä ole tehnyt esimerkiksi lääkärikiertoja.

Husin mukaan kiireelliset leikkaukset pystytään edelleen hoitamaan, mutta vähemmän kiireellisiä voidaan joutua siirtymään. Karanteenissa tai eristyksissä on yhteensä 30 Husin työntekijää.

–Olemme jo aikaisemmin ohjeistaneet, ettei sairaana tultaisi töihin. Nyt olemme tarkentaneet sitä edelleen niin, että lievätkin oireet tulee ottaa huomioon, Järvinen jatkoi.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi eilen, että sen epidemia-alueilta palaavien työntekijöiden tulee pysyä etätöissä seitsemän päivän ajan, vaikka heillä ei olisi oireita. Hus työllistää noin 25 000 työntekijää. Tuomisen mukaan on tiedossa, että suuressa yhtymässä on oltu esimerkiksi hiihtolomalla epidemia-alueella.

Tuomisen mukaan vastaavankaltaisia linjauksia pohditaan ja tehdään ainakin kaikissa muissa yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Lääkäripäivät ja puolueiden tilaisuudet peruttiin

Tänään kerrottiin myös, että Tampereen lääkäripäivät perutaan koronaviruksen vuoksi. Niiden oli määrä alkaa ensi keskiviikkona. Päiville odotettiin tuhansia lääkärejä.

Tampereen lääkäripäivät kertoo kotisivullaan, että tapahtuma pyritään siirtämään myöhempään ajankohtaan ja yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin.

Hallitus neuvottelee tänään koronavirustilanteesta ja tarvittavista toimista. Puolueista perussuomalaiset ja kokoomus peruvat tilaisuuksiaan koronaviruksen vuoksi.

THL luopui epidemia-alueiden luokittelusta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) luopuu maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueiksi. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa.

THL:n johtajan Mika Salmisen mukaan tarkoituksena on edelleen tunnistaa tartuntoja ja hidastaa epidemian alkamista Suomessa. Hänen mukaansa tapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta torjuntatoimilla voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi eilen.

Forssan sairastunut oppilas ei ollut koulussa tällä viikolla

Forssassa päätettiin keskiviikkoiltana sulkea kaupungin keskuskoulu kahdeksi viikoksi lapsella todetun koronavirustartunnan vuoksi.

Koulun rehtori Jari Marjamäki kertoi STT:lle torstaiaamuna, että tartunnan saanut oppilas ei ole ollut koulussa tällä viikolla, toisin kuin keskiviikkoiltana uutisissa kerrottiin.

Marjamäen mukaan keskuskoulun johto alkoi varautua oppilaitoksen sulkemisen mahdollisuuteen tiistai-iltana, jolloin tuli tieto kahta oppilasta koskevasta koronatartunnan epäilystä. Kaksikon isällä oli todettu koronavirus sen jälkeen, kun tämä oli ollut matkalla Itävallassa.

– Toisen lapsen testin tulos oli positiivinen ja toisen negatiivinen, Marjamäki kertoi.

Rehtorin mukaan keskuskoululla ei ole toistaiseksi suunnitelmia etäopetuksen järjestämisestä suljetun koulun oppilaille.

Kuntosaliketju Elixia sulkee kaikki toimipisteensä koronan takia

Pohjoismainen kuntosaliketju Elixia sulkee tänään kaikki toimipisteensä ainakin 14 päivän ajaksi, kertoo Elixian omistajayhtiö SATS tiedotteessaan.

Keskukset suljetaan kello yhdeltä alkaen tänään.

Suomessa toimii yli 30 ketjun kuntosalia yrityksen nettisivujen mukaan.

Elixia Tapiolan toimipiste suljettiin jo aiemmin tänään, koska keskuksessa vieraili koronavirustartunnan saanut henkilö tiistaina.