Suomessa todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Suomessa on todettu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa tiedossa nyt 304.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut eilisestä kuudella, ja yhteensä sairaalahoitoa vaativia potilaita on 118. Sen sijaan tehohoidossa olevien määrä on laskenut eilisestä viidellä. Nyt tehohoidossa on 20 ihmistä.

Valtaosa koronaan liittyvistä kuolemista on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella, jossa tapauksia on 250. Kaikki kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta on myös todettu Hyks-alueella.

THL arvioi parantuneita olevan noin 4 800. THL kertoo arvioiden perustuvan raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kolme viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Lähes 6 450 varmistettua koronavirustartuntaa

Aiemmin tänään THL kertoi, että Suomessa on nyt 6 443 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi eiliseltä 44:llä uudella tartunnalla.

Eniten tartuntoja on pääkaupunki Helsingissä, jossa niitä on nyt 2 404. Tiistaihin verrattuna Helsingissä on todettu uusia tartuntoja 17. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntamäärä kasvoi kymmenellä 777 tartuntaan. Myös pääkaupunkiseudun kolmannessa suuressa kaupungissa Espoossa on yli 700 tartuntaa. Espoossa on todettu kolme uutta tartuntaa, ja yhteensä siellä on varmistettu 722 koronavirustartuntaa.

Espoossa noin 20 koululaista määrättiin karanteeniin

Noin 20 Espoon Mattlidenin koulun oppilasta ja muutamia henkilökuntaan kuuluvia on määrätty kotikaranteeniin 1. kesäkuuta asti. Syynä on koulun tiloissa maanantaina olleen henkilön saama koronavirustartunta.

Karanteenimääräyksen antoi tänään Espoon kaupungin tartuntatautiviranomainen. Espoon kaupungin tiedotteen mukaan koulun muiden oppilaiden ja muiden henkilökunnan jäsenten ei katsota altistuneen koronavirustartunnalle.

Sen jälkeen, kun koulut avattiin 14. toukokuuta, Suomessa on määrätty Mattlidenin koulun lisäksi seitsemässä muussa koulussa ja yhdessä päiväkodissa oppilaita sekä henkilökuntaa karanteeniin koronaviruksen vuoksi.