Suomessa on todettu vuorokauden aikana 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 512.

THL:n verkkosivujen varmistettujen tautitapausten listaus kertoo, että uusista tartunnoista seitsemän on todettu Helsingissä, viisi Vantaalla, neljä Espoossa ja kolme Porvoossa sekä Turussa. Raisiossa, Hyvinkäällä, Kuopiossa, Siuntiossa ja Keravalla on kaikissa todettu yksi tartunta. THL:n listauksessa ei ole lueteltuna kuntia, joissa on kaikkiaan alle viisi tautitapausta.

Tiistaina uusia vuorokauden aikana todennettuja tartuntoja raportoitiin yhteensä 17.

– Kyllä tässä on trendi ylöspäin, mistä pitää olla huolestunut, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Tartuntamäärät ovat lähes tuplaantuneet Suomessa viimeksi kuluneiden seitsemän päivän aikana. Koronavirustartuntoja on todettu viimeisen seitsemän päivän jakson aikana koko Suomessa yhteensä 98. Sitä aiemman seitsemän päivän jakson aikana tartuntoja todettiin yhteensä 53.

Ruotsalainen kuitenkin korostaa, että tartuntamäärän kasvu on pysäytettävissä. Hän puhuu kansallisen kasvomaskisuosituksen puolesta.

– Kasvomaskin käyttö ruuhkapaikoissa ja liikennevälineissä on asia, minkä kansalaiset voivat itse tehdä. Etätyösuosituksen käyttöönotosta uudelleen tulisi myös keskustella.

Tartuntoja tullut ulkomailta

Pelkästään Husin alueella tartuntojen määrä on myös lähes tuplaantunut. Tuoreella seitsemän päivän jaksolla tartuntoja on raportoitu yhteensä 64, kun taas aiemmalla jaksolla niitä todettiin 33.

Ruotsalaisen mukaan pääkaupunkiseudulle on tullut useampia tartuntoja ulkomailta sen jälkeen, kun matkustaminen vapautui tiettyihin maihin. Toisena vaaranpaikkana hän pitää yli 500 henkilön kokoontumisten sallimista.

– Tarvitaan selkeät ohjeet, ja että järjestäjät ja kansalaiset noudattavat niitä. Esimerkiksi turvavälit ja tarvittaessa kasvomaskisuositus.

Ruotsalainen uskoo, että toista aaltoa voidaan estää ja hillitä, jos tartuntojen lisääntymiseen reagoidaan riittävän nopeasti. Tässä tapauksessa keväiset sulkutoimet voitaisiin välttää.

– Mielekkäintä on aloittaa niillä toiminnoilla, mitkä eivät laita akuutisti koko yhteiskuntaa sulkuun.

THL:n tietoon ei ole tänään tullut uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Sairaalahoidossa on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät uudet kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän pääasiassa kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.