Suomessa vahvistettujen koronatartuntojen määrä ylitti 6  000 – Tehohoidossa olevien määrä laski alle puoleen kuukauden takaisesta

Suomessa on nyt 6 003 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiistaina. Tartuntojen määrä lisääntyi maanantaista 19:llä. Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi maanantaista neljällä, ja on nyt 275.

Aiemmista päivistä uusia tartuntatapauksia raportoitiin torstaina 100, perjantaina 65, lauantaina 142, sunnuntaina 82 ja maanantaina 22.

Eniten tartuntoja on tähän mennessä rekisteröity Helsingissä, missä niitä on 2 220. Määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä. Seuraavina tulevat Vantaa 708 tapauksella, jossa kasvua on kolme tapausta, ja Espoo 681 tapauksella. Espoossa kasvua on neljä tapausta.

Yli sata tapausta on rekisteröity tähän mennessä Turussa, 156, Tampereella, 134, Järvenpäässä, 103 ja Jyväskylässä, 101. Oulussa tapauksia on rekisteröity 90.

Testattuja näytteitä on yhteensä noin 126 500.

Taudista on toipunut ainakin 4 300 ihmistä

Tiistaiaamuna eri puolilla maata sairaaloissa oli hoidossa yhteensä 152 potilasta, joista tehohoidossa oli 34. Maanantaina tehohoidossa olevia potilaita oli 45.

Tehohoidossa olevien määrä on laskenut alle puoleen kuukauden takaisesta. Tehohoidossa oli 11. huhtikuuta 80 potilasta.

Sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien covid 19 -potilaiden määrä on THL:n mukaan laskussa erityisvastuualueilla Tampereen yliopistollisen sairaalan aluetta lukuun ottamatta, jossa tilanne on ollut maltillinen jo pitkään.

Suomen väestöön suhteutettuna tartuntatapauksia on 108 sataatuhatta asukasta kohti.

Alustavan arvioin mukaan taudista toipuneita ihmisiä on ainakin 4 300. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa ja joista tiedossa ei ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Tällä haavaa 222 kuolleesta on saatavissa tarkempia tietoja. Heistä 49 prosenttia on miehiä ja 51 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Koronavirusepidemia ei ole THL:n mukaan lisännyt Suomessa kokonaiskuolleisuutta.