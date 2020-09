Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, 36 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koronavirukseen liittyviä kuolemia on nyt raportoitu yhteensä 336.

THL:n mukaan uusia koronavirustartuntoja oli maanantaina 36. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 389 tartuntaa, mikä on 52 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Seitsemän viime päivän aikana tartuntoja on todettu 241, kun edellisten seitsemän päivän summa oli 148. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaikkiaan 16 ihmistä. Maanantaina tiedotettiin, että yksi sairaalahoidossa olevista on tehohoidossa.

Pirkanmaalla kuusi uutta tartuntaa, ainankin kolme liittyy yliopiston tartuntaketjuun

Pirkanmaalla on todettu viimeisen vuorokauden aikana kuusi uutta koronatartuntaa, kertoo Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) Twitterissä.

Tartunnoista kolme liittyy Tampereen yliopiston opiskelijoiden tartuntaketjuun, kaksi tartunnan saaneista taas on altistunut muualla Suomessa. Taysin mukaan yhden tartunnan lähdettä yhä selvitellään.

Tampereen yliopistossa paljastui viime viikolla laaja tartuntaketju keskustakampuksen opiskelijoilla. Tartunnat eivät ole tapahtuneet yliopiston tiloissa, vaan tiettävästi opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtumassa.

Päijät-Hämeessä ennätysmäärä koronatartuntoja yhden päivän aikana

Päijät-Hämeessä on todettu kaikkiaan 11 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mukaan kyseessä on tähän saakka suurin määrä yhden päivän aikana alueella vahvistuneita tartuntoja.

Tartunnoista osa liittyy ketjuun, jossa koronaviruksen saanut oli vieraillut kahdessa lahtelaisravintolassa. Tartuntoja on todettu Pikku Hanhi- tai Armas-ravintolassa käyneillä. Kummassakin ravintolassa elokuun 29. ja 30. päivän välisenä yönä käyneet ohjataan koronavirustestiin, vaikka heillä ei olisikaan oireita.

Maanantaiaamuun mennessä Päijät-Hämeessä oli todettu yhteensä 153 koronavirustartuntaa.

Sunnuntain aikana varmistui kolme koronavirustartuntaa kouluissa, yksi niistä oppilaalla Renkomäen koulussa Lahdessa ja yksi koulun työntekijällä Lahdessa Möysän koulussa sekä yksi Hollolassa Heinsuon koulussa. Kaikissa kolmessa koulussa on asetettu oppilaita ja henkilökuntaa karanteeniin, ja siirrytään altistumisten vuoksi osittaiseen etätyöskentelyyn.

Myös Lahden lukiokoulutuksen abiturientit siirtyvät etäkoulutukseen tiistaista alkaen. Järjestelyllä pyritään turvaamaan syksyn ylioppilaskokeet. Tällä hetkellä ei ole tiedossa altistumisia lukion opiskelijoilla tai opettajilla. Abien etäopetus jatkuu lokakuun 1. päivään asti, eli siihen saakka kun yo-kokeet päättyvät.

Ravintoloiden ja koulujen tartuntojen jäljiltä Päijät-Hämeessä on karanteenissa noin 200 ihmistä, kertoo STT:lle hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen. Tämän lisäksi kahden edellisen viikon tartuntojen vuoksi on karanteenissa muutamia kymmeniä ihmisiä.