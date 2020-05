Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, sairastuvalla väki vähenee

Suomessa on kirjattu yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä kuolleita on nyt 314.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi tehohoidossa on nyt kymmenen ihmistä. Määrä on vähentynyt yhdellä eilen ilmoitetusta tehohoidettavien määrästä.

Kaikki tehohoitopotilaat ovat Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (erva).

Kaikkiaan sairaalahoidossa on 74 ihmistä, mikä on yhdeksän ihmistä vähemmän kuin eilen. Näistä 65 on Helsingin ervan alueella. Tampereen yliopistollisen sairaalan erva-alueella ei ole sairaalahoidossa enää yhtään koronaviruspotilasta.

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin tänään 33 kappaletta. Näin ollen varmistettuja tartuntoja on yhteensä 6 776.

Ilmoitukset uusista testeistä kasvoivat edellispäivään verrattuna 2 800:lla. Suomessa on siis tehty lähes 180 000 koronavirustestiä.

THL:n mukaan koronaviruksesta parantuneita arvioidaan olevan Suomessa noin 5 500. Parantuneeksi katsotaan ihminen, jonka taudin toteamisesta on kulunut kolme viikkoa, eikä taudista ole raportoitu muuta seurantatietoa.

Vajaa puolet kuollut hoitoyksikössä

THL:n mukaan koronavirukseen liittyen kuolleiden mediaani-ikä on 84. Tarkempaa tietoa kuolinpaikasta on 313 ihmisestä.

Kuolleista 45 prosenttia on THL:n mukaan ollut kuollessaan sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa hoitoyksikössä. Vajaat 20 prosenttia kuoli erikoissairaanhoidossa ja yli 30 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä.

Kotona tai muualla on kuollut muutama prosentti.