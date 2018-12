Suomessa yli tuhat väkivaltaisesti radikalisoitunutta – apua haetaan Ankkuritoiminnan laajentamisesta

Tuoreiden arvioiden mukaan Suomessa on yli tuhat väkivaltaisesti radikalisoitunutta henkilöä, jotka voivat olla riski sivullisten turvallisuudelle. Yhtenä keinona estää nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ja rikollisuutta on ennaltaehkäisevän Ankkuritoiminnan laajentaminen toimimaan yhtä tehokkaasti kaikkien poliisilaitosten alueella, kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä.

Nyt joillakin alueilla rikoksilla oirehtivat lapset ja nuoret saavat tarvitsemaansa tukea yhden luukun periaatteella, kun joillakin toisilla alueilla tukea ei ole saatavilla lainkaan tai se on vaikeasti saavutettavissa.

– On kestämätön tilanne, jos erot ovat jatkossakin yhtä suuria kuin nyt, Mankkinen sanoo.

Ankkuritoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on vaikuttaa rikollisuuden ja häiriöiden juurisyihin.

– Se on moniammatillista toimintaa, jonka kohteena ovat alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret. On tärkeää, että toiminnalle saadaan nyt vihdoin yhteiset pelisäännöt.

Käsikirja toimintaa tukemaan

Ankkuritoiminta koskee kaikkia rikoksilla ja häiriökäyttäytymisellä oirehtivia nuoria niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajiakin. Vuonna 2016 Ankkuritoimintaan otettiin mukaan myös väkivaltainen radikalisoituminen. Lisäksi joillakin alueilla Ankkureissa voidaan tehdä työtä myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausten kanssa.

Ankkuritoimintaan pääseminen voi Mankkisen mukaan olla syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle juuri se ratkaiseva tekijä, jonka johdosta elämä saa paremman suunnan. Osallisuuden tunne on asiantuntijoiden mukaan paras tapa ehkäistä radikalisoitumista.

Ankkuritoiminta käynnistyi jo 1990-luvun lopussa ja sitä ovat kehittäneet pääasiassa ne, jotka työtä tekevät. Yhteisiä sääntöjä ei ole ollut.

Mankkisen mukaan hyviä käytäntöjä ei aina ole pystytty jakamaan, eikä tutkimusta toiminnasta ole voitu tehdä, koska Ankkurit eivät ole toimineet samalla tavoin kaikkialla. Nyt toimintaan halutaan saada muutos ja yhteisiä pelisääntöjä on ryhdytty tekemään yhteistyössä Poliisihallituksen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Keväällä 2019 ilmestyy Ankkurikäsikirja, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintaa ja olla tukena työtä tekeville.

– Toiminnassa voidaan silti ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja tilanteet. Mutta koska kyse on viranomaistoiminnasta, tulee palveluja olla saatavilla eri puolilla maata yhdenvertaisesti.

Mankkisen mukaan tärkeää on huolehtia siitä, että Ankkuritoiminnasta tulee koko maassa tuloksellista ja vakiintunutta toimintaa.

Koskee koko perhettä ja lähellä olevia

Kaikki radikalisoituneet eivät kuitenkaan ole nuoria, joita voidaan tavoittaa Ankkuritoiminnan kautta. Esimerkiksi äärioikeistoon liittyviä suomalaisia järjestöjä ovat oikeuden vastikään lakkauttama Pohjoismainen vastarintaliike PVL ja Solders of Odin. Sen lisäksi Suomessa toimii vasemmistolaisia anarkistiryhmiä sekä Syyrian ja Irakin alueen konflikteihin liittyviä verkostoja.

– Viranomaisarvion mukaan yli tuhatta ihmistä pidetään Suomessa riskinä sivullisten turvallisuudelle, Mankkinen kertoi lauantaina Ylen haastattelussa.

Arviossa on mukana on myös yksittäisiä henkilöitä, joiden kohdalla riski radikalisoitua ja ryhtyä väkivaltaisiin tekoihin on kohonnut. Mankkinen muistuttaa, ettei ennaltaehkäisy ole koskaan pelkkää viranomaistyötä.

– Radikalismista kiinnostuneiden ympärillä on aina joukko ihmisiä, joita ongelma myös koskee. Perhettä, vanhempia ja ystäviä. Siksi on tärkeää, että lapsen ja nuoren ja usein myös koko perheen tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, Mankkinen sanoo.