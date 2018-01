Suomi 100 -jättilahjoituksella voitaisiin ratkoa koulukiusaamista

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) sai valtiolta torstaina valtavan potin, kun valtioneuvosto päätti lahjoittaa säätiölle Nesteen osakkeita 50 miljoonalla eurolla.

Lahjoitus aiotaan käyttää lasten, lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukemiseen. Säätiön puheenjohtajan Pentti Arajärven mukaan tarkoitus on tehostaa palveluja, kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa, tieteelliseen näyttöön perustuvalla toiminnalla.

– Itla ei itse tuota tai rahoita palveluja, vaan pyrkii siihen, että olemassa olevista palveluista saadaan enemmän irti, Arajärvi sanoo.

Itla voisi olla Arajärven mukaan kiinnostunut esimerkiksi tieteellisestä menetelmästä, jolla voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin koulukiusaamiseen.

– Jos sellainen löytyy, Itla sovelluttaa sen Suomen olosuhteisiin ja jakaa sen kaikille halukkaille.

Eduskunta päätti lahjoituksesta jo joulukuussa. Se on valtion virallinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle. Lahjoitus rinnastuukin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahastoon Sitraan, jonka perustaminen oli lahja 50-vuotiaalle Suomelle.

"Tulevaisuuden voimavara"

Osakkeet luovutti Arajärvelle omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) torstaina.

– Yhteiskunnan tulevaisuuden keskeinen voimavara ovat tämän päivän lapset. Mitä koulutetumpia, terveempiä ja tasapainoisempia lapset ovat, sen valoisampi on kansakunnan tulevaisuus, Arajärvi lausui.

Lahjoitus monikymmenkertaistaa pienen säätiön pääoman. Itla on vielä melko tuntematon suomalaisille, mutta Arajärven mukaan 30 vuotta vanhalla säätiöllä on riittävästi kokemusta suuren lahjoituksen käsittelijäksi.

– Tällä hetkellä meillä on vanhemmuuden tuen ohjelmaa ja kasvun tuki -ohjelmaa, jossa on jo tämän tyyppistä toimintaa, ja sitä on tarkoitus laajentaa. Tällä rahoituksella uskomme kykenevämme siihen.

Lahjoitus koostuu yhteensä 922 168 Nesteen osakkeesta. Valtion omistusosuus Nesteen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laskee 49,74 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Lastensuojelun Keskusliiton alun perin perustama säätiö siirtyy nyt eduskunnan hallintaan.