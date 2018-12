Suomi 100 -satelliitti pääsi noin vuoden odottelun jälkeen liikkeelle

Satavuotiasta Suomea juhlistava Suomi 100 -satelliitti on päässyt vihdoin matkaan. Falcon 9 -kantoraketti laukaistiin kiertoradalle Kaliforniasta. Tätä ennen raketin lähtöä on jouduttu lykkäämään useita kertoja.

Falcon 9:n mukana matkaa kaikkiaan 64 pienoissatelliittia, joiden takana on 34 eri organisaatiota 17 maasta.

Tämä on suurin määrä satelliitteja, joita on laukaistu samalla kertaa avaruuteen Yhdysvalloista. Suomi 100 -satelliitin lisäksi mukana lennolla on myös Aalto-yliopiston satelliittihankkeesta syntyneen yhtiön toinen tutkasatelliitti.

Satelliitit lasketaan kiertoradalle 575 kilometrin korkeudessa. Ne lähtevät kiertämään maapalloa radalla, joka kulkee napa-alueiden päältä joka kierroksella. Tämän takia Suomi 100 -satelliitti voi havainnoida hyvin Suomea, ja siihen voidaan olla suoraan yhteydessä Aalto-yliopiston Otaniemen maa-asemalta.

Suomi 100 -satelliitin kehitystyö on tapahtunut Aalto-yliopiston johdolla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Satelliitin on tarkoitus muun muassa mitata lähiavaruuden avaruussääilmiöitä.

Projektin rahoituksesta merkittävä osa on saatu Suomi 100 -juhlavuosihankkeesta.

Intialainen kantoraketti vaihtui yhdysvaltalaiseen

Alun perin Suomi 100:n piti lähteä matkaan intialaisen kantoraketin kyydissä jo yli vuosi sitten, mutta PSLV-kantoraketin tekniset ongelmat viivästyttivät projektia. Lopulta suomalaissatelliitin kantoraketti päätettiin vaihtaa yhdysvaltalaisen SpaceX-yhtiön Falcon 9:ään. Myös tämän jälkeen raketin lähtöä on siirretty raketin tarkastusten ja sääolojen takia.

Mutta maanantaina kello 20.32 Suomen aikaa kauan odotettu tapahtui.

– Olen todella iloinen, että satelliittimme on saatu viimein matkaan, sanoo hanketta Aalto-yliopistossa vetävä professori Esa Kallio tiedotteessa.

– Avaruushankkeissa viivytykset ovat tyypillisiä. Tätä hetkeä on kuitenkin kannattanut odottaa, sillä pääsemme toivottavasti pian tekemään tutkimusta satelliitilla ja myös ottamaan kuvia 101-vuotiaasta Suomesta.