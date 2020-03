Suomi aloittaa valmistelut rajojen sulkemiseksi, valmiuslaki otetaan käyttöön, lähiopetus kouluissa keskeytetään, päiväkodit pysyvät toiminnassa

Suomi aloittaa valmistelun rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla. Suomen kansalaisille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Tavaraliikenne jatkuu.

Hallitus on päättänyt rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Hallitus velvoittaa yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Linjaus ei koske valtiojohtoa, kansanedustajia ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Hallitus on päättänyt keskeyttää lähiopetuksen oppilaitoksissa kouluista korkeakouluihin keskiviikosta alkaen. Päiväkodit pysyvät toiminnassa, jotta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien työssäkäynti turvataan.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Samoin kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

Valtio sulkee valtion ja kuntien museot, teatterit, kirjastot sekä urheilu-, nuoriso-, järjestö-, harrastus- ja kerhotilat. Yksityisen ja kolmannen sektorin sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Valtioneuvosto on presidentin kanssa todennut poikkeusolot. Valmiuslaki otetaan käyttöön. Valtioneuvosto käsittelee tiistain istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetukset.

Lähiopetus keskeytetään, ylioppilaskokeet suoritetaan tiivistetysti

Lähiopetuksen sijasta oppilaitosten pitää järjestää opetus mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelulla. Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa 23.3. mennessä.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan päiväkodit ja koulut on haluttu tähän asti pitää auki, koska on haluttu turvata kriittisten alojen vanhempien työssäkäynti. Nyt lähikontakteja on päätetty rajoittaa myös monin muin toimin, ja myös koulujen kohdalta on tehty uusi päätös.

Koulut ovat keskiviikkoon asti auki, mutta lapset voivat olla poissa koulusta jo huomenna. Anderssonin mukaan koulujen sulkemisessa on yhden päivän varoaika, koska kaikki eivät voi järjestää kotiin jäämistä jo huomenna.