Suomi harkitsee yhdeksi Rail Baltican omistajaksi liittymistä

Suomi valmistautuu liittymään omistajaksi Rail Balticaa koordinoivaan yhteisyritykseen, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

Berner tapasi tänään Helsingissä Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simsonin.

Simson sanoi ennen tapaamista uutistoimisto BNS:lle, että kaikki Baltian maat ovat yhdessä toivoneet Suomen mukaantuloa.

– Rail Baltica on tärkeä uusi reitti Suomen kuljetuksille keskeisille markkina-alueille. Suomi on siksi päättänyt valmistautua liittymään osakkaaksi Rail Balticaa koordinoivaan yhteisyritykseen RB Rail AS, jotta hankkeen valmistuminen nopeutuisi, Berner sanoi.

Suomi asettaa kuitenkin joitain ehtoja mukaantulolleen. Yksi niistä on, että yhteisyrityksen tulee vastata kaikkien koko hanketta koskevien asioiden koordinoinnista. Kilpailutuksille tulee myös laatia hankintojen läpinäkyvyyden takaavat ohjeet.

Tunnelista jatketaan selvitystyötä

Berner ja Simson keskustelivat myös Helsingin ja Tallinnan välisestä tunnelista. Ministereiden mukaan selvitystyötä tunnelista tulee jatkaa.

Helsingin ja Tallinnan välisen kiinteän tunnelin toteutettavuutta on selvitetty Suomen ja Viron kesken. Rail Baltica on suunnitteilla oleva, noin 1 000 kilometrin ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden kautta Puolan Varsovaan. Yhdessä nämä hankkeet muodostaisivat nopean yhteyden Keski-Eurooppaan.

Helsingin ja Tallinnan välisiä tunnelihankkeita on kaksi. FinEstLink on virkamieshanke, jossa ovat osallisina Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Uudenmaan ja Harjun maakunnat sekä Suomen ja Viron liikenneministeriöt.

FinEst Bay Area Project nojaa yksityiseen rahoitukseen. Hanke henkilöityy peliyhtiö Roviosta tunnettuun Peter Vesterbackaan.

Suomen ja Viron mukaan Tallinnan välinen tunneli on suurhanke, jonka toteuttaminen edellyttää rahoitusta useasta eri lähteestä. EU-rahoituksen lisäksi tarvitaan rahoitusta yksityissektorilta ja valtioilta.