Suomi huomenna: Nyhtösilakka tekee tuloaan ja sirkka leviää ruokakaupan hyllyillä, sanoo ruokakulttuurin professori

Mitä ruokalautasellamme on ensi vuonna, ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta?

– Ensi vuoden osalta voi ennakoida, että tietyt jo nyt olevat kehityskulut jatkuvat. Yksi on erilaisten syömisen tapojen väliset jännitteet, jotka ehkä selvimmin koskevat kasvis- ja lihapohjaisia ruokavalioita. Uudet, helppokäyttöiset proteiinilähteet tuntuvat kiinnostavan sekä kuluttajia että tuotekehittäjiä. Nyhtökaura on toiminut veturina, joka on kannustanut muihinkin kokeiluihin, joista viimeisimpänä voi mainita VTT:llä työn alla olevan nyhtösilakan.

Näkyykö ilmastovaikutus?

– Ilmastopaneelin syksyllä ilmestynyt raportti kannustaa entistä enemmän kiinnittämään huomiota ruoan tuotannon ja kulutuksen kestävyyteen. Näyttääkin siltä, että yhä enemmässä määrin ruokavalinnoissa vaikuttavat monet tekijät: on otettava huomioon monia ulottuvuuksia kestävyydestä vastuullisuuteen ja terveellisyydestä eettisyyteen.

Väheneekö lihansyönti? Lisääntyykö kasvisruokailu?

– Näyttää siltä, että ihmisten syöminen ja ruokavaliot eriytyvät aikaisempaa selvemmin. Siihen vaikuttavat sekä sosioekonomiset tekijät että kuluttajien ajatukset toivottavasta ruokavaliosta. Keskustelussa vastakkain on asetettu usein kasvis- ja lihapohjaiset ruokavaliot, mutta samalla näkyy kehityskulkuja, joissa mietitään, mikä oikeastaan on ruokaa.

Lisääntyykö sirkkaruoka?

– Heinäsirkkoja löytyy jo lähikaupan pakastekaapista. Sirkat ovat löytäneet tiensä muun muassa pitsan päälle. Kiinnostavaa on kuitenkin, että uusien tuotteiden käyttötavat asettuvat ruokakulttuuriseen jatkumoon: nyhtökaurasta syntyy pyöryköitä, kaurajuomaa kaadetaan kahviin.

Vieläkö kokoonnutaan ison pöydän ääreen syömään päivällistä vai syökö kukin tahollaan kännykkä kädessä?

– Syömisemme onkin osa kulttuuriamme ja ihmisyyttämme. Uudet tuotteet usein mahdollistavat nopean välipalamaisen syömisen, mutta erityisesti vuotuisjuhlien kuten joulun aikaan saman pöydän ääressä syöminen tärkeä osa perheen, suvun ja ystävien vuorovaikutusta.

