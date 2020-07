Suomi jatkaa rajaliikenteen rajoitusten purkamista – katso lista uusista maista

Suomi jatkaa rajaliikenteen rajoitusten purkamista. Ensi viikon maanantaista alkaen näitä vapautuvia maita ovat Hollanti, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovenia, Slovakia, Unkari, Sveitsi, Liechtenstein.

Lisäksi liikenne sallitaan rajoituksetta Suomen ja Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä. Niiden tautitilanne arvioidaan riittävän hyväksi.

Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden. Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan toissijaisesti maan tilannetta voidaan erikseen harkita, jos tapauksia on enintään 10 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana.