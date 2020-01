Suomi-neidon pää on jäässä mutta varpaita lämmittää – talven pakkasennätys meni uusiksi Utsjoella

Tämän talven uusi pakkasennätys on syntynyt Utsjoella, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kevojärven mittausasemalla oli aamulla kello 5.40 pakkasta 37,7 astetta. Päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan pakkanen saattaa Suomen pohjoispäässä vielä tästäkin kiristyä.

Hieman aiemmin yöllä syntyneestä 37,5 asteen pakkasennätyksestä kertoi Iltalehti.

Lämpötilaerot ovat olleet yön aikana suuret, sillä esimerkiksi etelärannikolla oli yöllä viitisen astetta lämmintä. Suuressa osassa maata on ollut lauhaa.

Yön aikana on satanut myös reippaasti lunta Oulusta koillisen suuntautuvalla alueella, lähinnä Koillismaalla ja Etelä-Lapissa. Viimeisen 12 tunnin aikana lunta on tullut siellä paikoin yli kymmenen senttiä ja viimeisen vuorokauden aikana paikoin 15 senttiä.

Kovimmat pakkaset pohjoisimmassa kolkassa

Lumisadetta on odotettavissa myös sunnuntaina Pohjanmaalta Keski-Lappiin ulottuvalla alueella. Etelämpänä sataa melko yleisesti tihkua.

Maan etelä- ja keskiosassa sää poutaantuu illalla. Päivälämpötila on 1–5 astetta plussalla.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Lapissa on pilvistä ja sataa lunta. Päivän kuluessa lumisade heikkenee lännestä alkaen. Lämpötila on 0–10 astetta, ja lauhinta on etelässä.

Pohjois-Lapissa on poutaa ja osin selkeää, ja pakkasta on 10–20 astetta. Aivan pohjoisimmassa Lapissa pakkanen jatkuu kireänä 30 asteen tuntumassa.

– Kovimmat pakkaset ovat ihan siellä pohjoisimmassa kolkassa Suomen päälaella, meteorologi Ari Mustala sanoo.