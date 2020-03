Suomi on maailman onnellisin maa jo kolmannen kerran peräkkäin – katso koko lista

Suomi on kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa, käy ilmi YK:n onnellisuusraportista. Tanska piti kakkossijan toisena vuonna peräkkäin, ja kolmossijalle nousi Sveitsi. Viime vuoden kolmonen Norja sijoittui nyt viidenneksi.

Kaikki Pohjoismaat mahtuvat seitsemän parhaan joukkoon. Islanti on neljäntenä ja Ruotsi seitsemäntenä. Loput kärkikymmenikön maat ovat Hollanti, Uusi-Seelanti, Itävalta ja Luxemburg.

Amerikan mantereen maista parhaiten sijoittui Kanada, joka oli 11:s. Maa lipesi kärkikymmenikön ulkopuolelle, sillä edellisessä raportissa se oli yhdeksäs. Yhdysvallat on sijalla 18, ja sen edelle kiilasivat muun muassa Australia, Costa Rica ja Saksa.

Kaksikymmentä onnellisinta maata ovat yhä samat kuin vuosi sitten, mutta maiden keskinäisessä järjestyksessä on muutoksia.

Kaikkiaan raportissa listattiin 153 valtiota. Suomen pisteluku mittauksessa on 7 809, kun toiselle sijalle tulleen Tanskan pisteluku on 7 646. Viimeistä sijaa pitävän Afganistanin lukema on 2 567.

The World Happiness Report perustuu vuosina 2017–2019 tehtyjen kyselyjen keskiarvoon.

YK:n onnellisuusraportin lista

1. Finland (7.809)

2. Denmark (7.646)

3. Switzerland (7.560)

4. Iceland (7.504)

5. Norway (7.488)

6. Netherlands (7.449)

7. Sweden (7.353)

8. New Zealand (7.300)

9. Austria (7.294)

10. Luxembourg (7.238)

11. Canada (7.232)

12. Australia (7.223)

13. United Kingdom (7.165)

14. Israel (7.129)

15. Costa Rica (7.121)

16. Ireland (7.094)

17. Germany (7.076)

18. United States (6.940)

19. Czech Republic (6.911)

20. Belgium (6.864)

21. United Arab Emirates (6.791)

22. Malta (6.773)

23. France (6.664)

24. Mexico (6.465)

25. Taiwan Province of China (6.455)

26. Uruguay (6.440)

27. Saudi Arabia (6.406)

28. Spain (6.401)

29. Guatemala (6.399)

30. Italy (6.387)

31. Singapore (6.377)

32. Brazil (6.376)

33. Slovenia (6.363)

34. El Salvador (6.348)

35. Kosovo (6.325)

36. Panama (6.305)

37. Slovakia (6.281)

38. Uzbekistan (6.258)

39. Chile (6.228)

40. Bahrain (6.227)

41. Lithuania (6.215)

42. Trinidad and Tobago (6.192)

43. Poland (6.186)

44. Colombia (6.163)

45. Cyprus (6.159)

46. Nicaragua (6.137)

47. Romania (6.124)

48. Kuwait (6.102)

49. Mauritius (6.101)

50. Kazakhstan (6.058)

51. Estonia (6.022)

52. Philippines (6.006)

53. Hungary (6.000)

54. Thailand (5.999)

55. Argentina (5.975)

56. Honduras (5.953)

57. Latvia (5.950)

58. Ecuador (5.925)

59. Portugal (5.911)

60. Jamaica (5.890)

61. South Korea (5.872)

62. Japan (5.871)

63. Peru (5.797)

64. Serbia (5.778)

65. Bolivia (5.747)

66. Pakistan (5.693)

67. Paraguay (5.692)

68. Dominican Republic (5.689)

69. Bosnia and Herzegovina (5.674)

70. Moldova (5.608)

71. Tajikistan (5.556)

72. Montenegro (5.546)

73. Russia (5.546)

74. Kyrgyzstan (5.542)

75. Belarus (5.540)

76. Northern Cyprus (5.536)

77. Greece (5.515)

78. Hong Kong S.A.R. of China (5.510)

79. Croatia (5.505)

80. Libya (5.489)

81. Mongolia (5.456)

82. Malaysia (5.384)

83. Vietnam (5.353)

84. Indonesia (5.286)

85. Ivory Coast (5.233)

86. Benin (5.216)

87. Maldives (5.198)

88. Congo (Brazzaville) (5.194)

89. Azerbaijan (5.165)

90. Macedonia (5.160)

91. Ghana (5.148)

92. Nepal (5.137)

93. Turkey (5.132)

94. China (5.124)

95. Turkmenistan (5.119)

96. Bulgaria (5.102)

97. Morocco (5.095)

98. Cameroon (5.085)

99. Venezuela (5.053)

100. Algeria (5.005)

101. Senegal (4.981)

102. Guinea (4.949)

103. Niger (4.910)

104. Laos (4.889)

105. Albania (4.883)

106. Cambodia (4.848)

107. Bangladesh (4.833)

108. Gabon (4.829)

109. South Africa (4.814)

110. Iraq (4.785)

111. Lebanon (4.772)

112. Burkina Faso (4.769)

113. Gambia (4.751)

114. Mali (4.729)

115. Nigeria (4.724)

116. Armenia (4.677)

117. Georgia (4.673)

118. Iran (4.672)

119. Jordan (4.633)

120. Mozambique (4.624)

121. Kenya (4.583)

122. Namibia (4.571)

123. Ukraine (4.561)

124. Liberia (4.558)

125. Palestinian Territories (4.553)

126. Uganda (4.432)

127. Chad (4.423)

128. Tunisia (4.392)

129. Mauritania (4.375)

130. Sri Lanka (4.327)

131. Congo (Kinshasa) (4.311)

132. Swaziland (4.308)

133. Myanmar (4.308)

134. Comoros (4.289)

135. Togo (4.187)

136. Ethiopia (4.186)

137. Madagascar (4.166)

138. Egypt (4.151)

139. Sierra Leone (3.926)

140. Burundi (3.775)

141. Zambia (3.759)

142. Haiti (3.721)

143. Lesotho (3.653)

144. India (3.573)

145. Malawi (3.538)

146. Yemen (3.527)

147. Botswana (3.479)

148. Tanzania (3.476)

149. Central African Republic (3.476)

150. Rwanda (3.312)

151. Zimbabwe (3.299)

152. South Sudan (2.817)

153. Afghanistan (2.567)