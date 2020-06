Suomi palaa arkeen, poikkeusaikojen lainsäädäntö puretaan – Henriksson: Toivon, että valmiuslakia ei enää tarvittaisi

Koronavirusepidemian takia käyttöön otetusta poikkeusajan lainsäädännöstä luovutaan ja poikkeusolot päättyvät. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus purkaa valmiuslain käyttöönoton.

Valtioneuvosto totesi 16. maaliskuuta yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Käyttöön otettiin sen myötä valmiuslain pykäliä, jotka ovat antaneet mahdollisuuden puuttua esimerkiksi terveydenhoidon työntekijöiden vuosilomaan ja irtisanomisaikaan. Myös Uudenmaan eristäminen ja koulujen sulkeminen tapahtui valmiuslain nojalla.

Koronaviruksen vuoksi Suomessa oli eilen sairaalahoidossa 26 ihmistä ja tehohoidossa enää yksi potilas. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan tautitilanne on kehittynyt niin hyvään suuntaan, että pykälien voimassaololle ei ole enää juridisia perusteita.

– Valmiuslakia ei saa käyttää varmuuden vuoksi, hän sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan huomenna.

Marin sanoi käyneensä presidentin kanssa muutamaan otteeseen viikon sisällä keskusteluja valmiuslain kokonaisuudesta.

– Myös tänään olen hänen kanssaan keskustellut.

Marinilta kysyttiin, tarvitaanko presidentin näkemys asiasta ennen kuin voidaan luopua poikkeusoloista.

Epidemia ei ole vielä ohi - rajoituksia yhä voimassa

Valmiuslain toimivaltuudet, jotka pandemiassa otettiin käyttöön, ovat perustuneet arvioon, että ne ovat välttämättömiä muun muassa väestön suojaamiseksi. Tavoitteena on ollut erityisesti varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti kriisitilanteessa.

Ministerit korostivat, etä uhka koronaviruksen leviämisen uudelleen kiihtymisestä on edelleen olemassa. Koronaepidemiaa on kuitenkin tarkoitus hallita vastaisuudessa muiden lakien, erityisesti tartuntatautilain puitteissa. Lisäksi käytetään viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia. Tilanteen sitä vaatiessa on mahdollista ottaa myös valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia uudelleen käyttöön.

– Kynnys valmiuslain valtuuksien ottamiseksi uudelleen käyttöön on jatkossa entistäkin korkeampi. Itse toivon, että meidän ei enää koskaan tarvitsisi ottaa valmiuslakia uudelleen käyttöön, Henriksson sanoi.

Rajoituksia ja suosituksia on myös edelleen voimassa, ja Marinin mukaan hallitus arvioi niiden kokonaisuutta keskiviikkona.

Poikkeusolojen aikana ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain nojalla, ja lainsäädäntö pysyy edelleen voimassa. Rajavalvonnan palauttamisesta ja ulkorajaliikenteen rajoittamisesta on tehty päätöksiä rajavartiolain puitteissa. Lisäksi on annettu paljon suosituksia kokoontumisrajoituksista, yleisötilaisuuksista tai esimerkiksi harrastuspaikoista, etätyöstä ja vapaa-ajan matkustamisesta.

Marin muistutti myös, että on edelleen tärkeää huolehtia omasta ja muiden ihmisten terveydestä esimerkiksi hyvällä käsi- ja aivastushygienialla sekä turvavälejä pitämällä.