Suomi saa tänään uuden hallituksen – näin päivä etenee

Suomi saa tänään uuden hallituksen. Presidentti Sauli Niinistö antoi eilen ilmoituksen pääministeriehdokkaasta eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhaselle (kesk.). Pääministeriehdokas on SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

Marinista on 34-vuotiaana tulossa Suomen kaikkien aikojen nuorin pääministeri.

Presidentin ilmoitus pääministeriehdokkaasta todetaan saapuneeksi eduskunnalle iltapäiväkahdelta alkavassa täysistunnossa. Tämän jälkeen eduskunta valitsee Marinin pääministeriksi.

Presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa Niinistö myöntää iltapäivällä kolmelta eron Antti Rinteen (sd.) hallitukselle ja nimittää uuden pääministerin Sanna Marinin hallituksen. Päivän aikana otetaan myös uuden hallituksen ryhmäkuva.

Päivän kolmas ja viimeinen täysistunto alkaa ennen iltapäiväneljää. Sen aikana on tarkoitus merkitä tiedoksi presidentin avoin kirje hallituksen nimittämisestä.

Iltapäiväneljän jälkeen ovat vuorossa vanhan hallituksen jäähyväiskäynti sekä uuden hallituksen tervehdyskäynti Niinistön luona Presidentinlinnassa. Tämän jälkeen uusi hallitus pitää vielä tiedotustilaisuuden Valtioneuvoston linnassa.

Ensi viikon alkupuolella on määrä päättää hallitusohjelmasta.

Valtaosa salkuista ei lähde vaihtoon

Marinin hallituksessa on yhteensä 12 naista ja seitsemän miestä. Kaikkien ministereiden keski-ikä on 47 vuotta. Marinin salkun liikenne- ja viestintäministerinä on ottamassa Timo Harakka (sd.), jolla oli Rinteen hallituksessa työministerin salkku.

SDP:n sisältä työministerin tehtävät ottaa Tuula Haatainen, eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen salkku on vahvistumassa omistajaohjauksella, ja Sirpa Paatero on palaamassa hallitukseen kuntaministerinä. Krista Kiuru jatkanee perhe- ja peruspalveluministerinä ja Ville Skinnari ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministerinä.

Hallituksen kakkospuolue keskusta päätti, että puheenjohtaja Katri Kulmuni ottaa puolueen raskaimman salkun ja ryhtyy valtiovarainministeriksi. Kulmuni vaihtaa salkkuja päikseen Mika Lintilän kanssa, eli Lintilä siirtyy elinkeinoministeriksi.

Muut ministerisalkut keskusta pitää ennallaan. Antti Kaikkonen jatkaa puolustusministerinä, Jari Leppä maa- ja metsätalousministerinä sekä Hanna Kosonen tiede- ja kulttuuriministerinä Annika Saarikon äitiysloman ajan.

Vihreät, vasemmistoliitto ja RKP päättivät maanantaina, että ne lähtevät uuteen hallitukseen eivätkä tee muutoksia ministeriryhmiinsä. Vihreiden ministereinä jatkavat sisäministeri Maria Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jatkaa opetusministerinä ja Aino-Kaisa Pekonen sosiaali- ja terveysministerinä. Aiemman suunnitelman mukaisesti Hanna Sarkkinen (vas.) ottaa sosiaali- ja terveysministerin salkun vaalikauden puolivälissä.

RKP:n ministereinä jatkavat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sekä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.