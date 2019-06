Suomi valmistautuu ottamaan kahdeksan turvapaikanhakijaa Italian satamassa olevasta avustuslaivasta

Suomi valmistautuu vastaanottamaan enintään kahdeksan Välimereltä pelastettavaa turvapaikanhakijaa. Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti asiasta tänään. Pyynnön turvapaikanhakijoiden siirtämiseen esitti Euroopan unionin komissio.

Siirtolaiset on pelastettu avustuslaivaan, joka on Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamassa. Aluksessa on jumissa noin 40 siirtolaista, sillä Italia ei ole sallinut heidän nousuaan maihin.

Siirroilla haetaan ratkaisua pattitilanteeseen. Yle kertoi aiemmin, että Sea Watch -avustusalukselta on jouduttu hakemaan ihmisiä pois lääketieteellisistä syistä.

Jos turvapaikanhakijat otetaan Suomeen, se olisi ensimmäinen kerta, kun Suomi osallistuu hätäjärjestelyihin. Esimerkiksi tammikuussa Suomi ei osallistunut ottamaan Välimereltä Maltalle pelastettuja turvapaikanhakijoita.

Tuolloin sisäministerinä toiminut Kai Mykkäsen (kok.) sanoi STT:lle, että Suomi ei lähde mukaan yksittäisten laivojen pyyntöihin.

– Tämä ei ole se tapa, jolla EU:n turvapaikkajärjestelmää parannetaan, vaan tämä on tapa, jolla lakaistaan ongelmia maton alle yksitellen, Mykkänen sanoi.

Nyt tehty linjaus on kertaluontoinen. Alukselta mahdollisesti saapuvien turvapaikanhakijoiden hakemukset käsitellään Suomessa yksilöllisesti.

Suomessa siirtojen valmistelusta vastaa sisäministeriö.

Suurilla puolueilla aiemmin jyrkät kannat

STT kysyi eduskuntapuolueilta toukokuussa kantoja hätäjärjestelyihin osallistumiseen. Kriittisesti ajatukseen suhtautuivat SDP, perussuomalaiset, kokoomus, keskusta ja kristillisdemokraatit. Niiden mielestä huomio pitäisi kiinnittää isoon kuvaan eli koko turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen.

Valmiimpia auttamaan ovat sen sijaan vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Esimerkiksi nykyisestä pääministeripuolue SDP:stä sanottiin tuolloin, että tilapäiset järjestelyt, "jotka ovat omiaan mahdollistamaan jäsenmaiden vastuun pakoilun", eivät ole hyvä ajatus.

– Hätäratkaisuihin mukaan lähteminen pitää ratkaista aina tapauskohtaisesti, puolue kuitenkin lisäsi.