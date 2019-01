Suosittu Särkijärven kuntotalo sai jatkoaikaa – näin kaupunginhallitus päätti

Suosittu Särkijärven kuntotalo pidetään käytössä niin kauan kuin se on turvallista, linjasi Jämsän kaupunginhallitus maanantaina. Kaupunki on päättänyt jo aiemmin, että se luopuu huonokuntoisesta rakennuksesta. Hallitus tahtoo lisäksi, että kuntotalon myynnistä aiotaan keskustellaan järjestöjen kanssa ennen kuin taloa tarjotaan muille.

Myyntiin on tulossa myös Jämsän kaupungintalo. Talo myydään huutokaupalla 175 000 euron pohjahinnalla. Se sijaitsee vuokratontilla.

– Jos talo myytäisiin tontteineen, olisi lähtöhinta korkeampi, kaupunkisuunnittelupäällikö Kari Stenlund sanoo.

Myöhemmin tänä vuonna myyntiin on tulossa muitakin tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, muun muassa Kankarisveden koulu Jämsänkoskella ja Lääkärinkujan alue rivitaloineen Jämsässä. Myyntiin on tulossa myös vanha puutalo Willa Saksala. Rakennus on inventoitu kulttuurihistoriallisena kohteena ja suojeltu kaavamääräyksellä.